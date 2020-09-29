Армения сообщила о гибели мирного жителя при обстрелах в Варденисе

29 сентября 2020, 13:27

Житель армянского города Варденис погиб в результате обстрелов со стороны Азербайджана, сообщил МИД Армении.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались бои. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане действует военное положение. Сегодня Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивных боях в зоне конфликта, а также об артобстреле с территории Варденисского района Армении по боевым позициям в Дашкесанском районе. Армения назвала заявление об обстреле Дашкесанского района ложью. Азербайджанские военные обстреляли гражданский автобус и воинскую часть в Варденисе, пострадавших нет, сообщили в Минобороны и МЧС Армении.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе за первые два дня боев погибли 84 военных и шесть мирных жителей, ранения получили около 200 военнослужащих и более 30 мирных жителей. Азербайджан сообщал о девяти убитых и 22 раненых жителях приграничных сел, о потерях в азербайджанских войсках информации не поступало.

Азербайджанские военные в этот момент обстреливают села Варденисского района, написал в 12.35 по местному времени (11.35 мск) на своей странице в Facebook представитель оперативного штаба при Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

В результате обстрелов погиб житель города Варденис, сообщил МИД Армении. По данным ведомства, обстрелы азербайджанских военных последовали за заявлением об артобстреле с территории Варденисского района. "Спустя считанные минуты ВС Азербайджана нанесли удары по военным и гражданским инфраструктурам Варденисского района, в том числе по гражданскому населению, в результате чего погиб один человек", - говорится в заявлении МИД Армении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Важное отличие нового витка карабахского конфликта в том, что боевые действия идут по всей линии фронта. Кроме того, стороны объявили военное положение и мобилизацию, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".