Следователи заинтересовались смертью младенца в Чегемском районе

30 сентября 2020, 23:55

Двухмесячная девочка в Кабардино-Балкарии умерла от черепно-мозговой травмы, но родители при обращении к врачам скрыли этот факт, сообщили следственные органы.

Ребенка, родившегося 3 августа 2020 года, доставили в больницу без признаков жизни 27 сентября. Врачи установили, что девочка находится в состоянии клинической смерти.

Попытки реанимировать ребенка не дали результата, девочка умерла. Родители, которые доставили младенца в больницу, утверждали, что дочь после кормления почувствовала себя плохо, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления СКР по Кабардино-Балкарии.

По распоряжению следователя тело девочки вскрыли и исследовали. Согласно заключению эксперта, причиной смерти ребенка стала черепно-мозговая травма. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Указанная статья предусматривает до двух лет лишения свободы. Конкретные обвиняемые в сообщении ведомства не указаны.

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