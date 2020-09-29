Житель Кабардино-Балкарии арестован за покушение на подростка

29 сентября 2020, 18:36

Мужчина несколько раз ударил ножом 14-летнюю девочку в Нальчике, отомстив за конфликт потерпевшей с его родственницей, сообщили следователи.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 26 сентября на улице Кабардинская в Нальчике. Мужчина напал с ножом на 14-летнюю нальчанку, намереваясь убить ее. Врачам удалось спасти жизнь девочки. "Причиной совершенного мужчина назвал ранее произошедший конфликт между потерпевшей и его родственницей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК России (покушение на убийство), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 105 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.