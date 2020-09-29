29 сентября 2020, 18:36
Житель Кабардино-Балкарии арестован за покушение на подростка
Мужчина несколько раз ударил ножом 14-летнюю девочку в Нальчике, отомстив за конфликт потерпевшей с его родственницей, сообщили следователи.
По версии следствия, инцидент произошел вечером 26 сентября на улице Кабардинская в Нальчике. Мужчина напал с ножом на 14-летнюю нальчанку, намереваясь убить ее. Врачам удалось спасти жизнь девочки. "Причиной совершенного мужчина назвал ранее произошедший конфликт между потерпевшей и его родственницей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.
Подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК России (покушение на убийство), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
Часть 1 статьи 105 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
"Убийство на Кубани подняло проблему домашнего насилия", "Сотрудники кризисных центров рассказали о работе с жертвами насилия на Кавказе", "Житель Нальчика заподозрен в изнасиловании детей".
29 сентября 2020, 19:15
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Выезд азербайджанцев на родину из Куллара отменен из-за военных действий
В связи с военными действиями в зоне карабахского конфликта сегодня отменен очередной трансграничный рейс для находящихся в Дагестане азербайджанцев. На приграничной территории находятся более 600 человек, сообщили в администрации Дербентского района.
29 сентября 2020, 19:07
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Родители осуждены за жестокое обращение с ребенком в Сочи
Супруги, задержанные в Сочи после публикации видео, на котором отец держит ребенка вниз головой и перебрасывает его из одной руки в другую, оштрафованы по решению суда на 30 тысяч рублей каждый. Мужчина также признан виновным в хранении наркотиков и приговорен к четырем месяцам колонии.
29 сентября 2020, 18:25
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Пользователи соцсетей связали резонансное видео свадьбы с локальной традицией
Герои ролика, вызвавшего возмущение неуважительным обращением жениха с невестой, говорят на говоре андийского языка, характерном для Шамильского района Дагестана, указали пользователи соцсетей. Одна из запечатленных на видео традиций характерна для южных районов Дагестана, подтвердил журналист Владимир Севриновский.
29 сентября 2020, 18:01
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Армения сообщила о потере штурмовика СУ-25
Штурмовик СУ-25 Воздушных сил Армении был сбит турецким многофункциональным истребителем F-16, пилот погиб, сообщило сегодня Минобороны Армении. Власти Турции эту информацию опровергли, а Минобороны Азербайджана заявило, что в арсенале авиационных средств ВВС страны нет истребителей F-16.
29 сентября 2020, 17:36
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Суд оштрафовал "Новую газету" за статью Милашиной о коронавирусе в Чечне
Тверской суд Москвы признал "фейком" статью Елены Милашиной в "Новой газете" о распространении коронавируса в Чечне и обязал издание выплатить штраф за ее публикацию. При рассмотрении дела прокурор ссылался на "внутреннее убеждение", а не нормативные акты, заявила сегодня юрист издания.
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Следком заявил о задержании пособника беглых заключенных в Дагестане
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Потери Армии обороны Нагорного Карабаха выросли на 26 человек
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