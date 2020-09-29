29 сентября 2020, 18:36

Житель Кабардино-Балкарии арестован за покушение на подростка

Мужчина несколько раз ударил ножом 14-летнюю девочку в Нальчике, отомстив за конфликт потерпевшей с его родственницей, сообщили следователи.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 26 сентября на улице Кабардинская в Нальчике. Мужчина напал с ножом на 14-летнюю нальчанку, намереваясь убить ее. Врачам удалось спасти жизнь девочки. "Причиной совершенного мужчина назвал ранее произошедший конфликт между потерпевшей и его родственницей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК России (покушение на убийство), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 105 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Примечание:

"Убийство на Кубани подняло проблему домашнего насилия", "Сотрудники кризисных центров рассказали о работе с жертвами насилия на Кавказе", "Житель Нальчика заподозрен в изнасиловании детей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 сентября 2020, 19:15

29 сентября 2020, 19:07

  • Родители осуждены за жестокое обращение с ребенком в Сочи

    Супруги, задержанные в Сочи после публикации видео, на котором отец держит ребенка вниз головой и перебрасывает его из одной руки в другую, оштрафованы по решению суда на 30 тысяч рублей каждый. Мужчина также признан виновным в хранении наркотиков и приговорен к четырем месяцам колонии.

29 сентября 2020, 18:25

  • Пользователи соцсетей связали резонансное видео свадьбы с локальной традицией

    Герои ролика, вызвавшего возмущение неуважительным обращением жениха с невестой, говорят на говоре андийского языка, характерном для Шамильского района Дагестана, указали пользователи соцсетей. Одна из запечатленных на видео традиций характерна для южных районов Дагестана, подтвердил журналист Владимир Севриновский.

29 сентября 2020, 18:01

  • Армения сообщила о потере штурмовика СУ-25

    Штурмовик СУ-25 Воздушных сил Армении был сбит турецким многофункциональным истребителем F-16, пилот погиб, сообщило сегодня Минобороны Армении. Власти Турции эту информацию опровергли, а Минобороны Азербайджана заявило, что в арсенале авиационных средств ВВС страны нет истребителей F-16.

29 сентября 2020, 17:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи