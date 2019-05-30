Убийство на Кубани подняло проблему домашнего насилия

30 мая 2019, 00:20

99,5 тысячи подписей собрала петиция с требованием признать самообороной убийство жительницей Геленджика своего мужа. Обвиняемая была жертвой домашнего насилия, утверждает автор петиции. Пользователи соцсетей поспорили о том, достойна ли женщина снисхождения суда.

Жительница Геленджика обвиняется в умышленном убийстве мужа "в ходе словесного конфликта", хотя экспертиза подтвердила, что женщина в тот день была сильно избита, утверждает автор петиции Ольга Карташова. По ее словам, обвиняемая регулярно избивалась ранее, в том числе во время беременности. При этом Карташова ссылается на соседей семьи и сестру убитого.

В петиции приводятся и жалобы самой обвиняемой на избиения. "В него словно вселился дьявол: пил каждый день, стал часто не ночевать дома. Каждую такую ночь я лежала, прижимая к себе ребенка, и не знала, что лучше - отсутствие мужа или его возвращение. Слышала звук поворачивающегося в замке ключа, и притворялась спящей, но это не помогало. Стаскивал с кровати, мог оттащить за волосы на кухню, чтобы выплеснуть свою злость. <...> Были моменты, когда я теряла сознание от боли, но не издавала ни звука - боялась, что ребенок проснется и испугается. Иногда кричала, и соседи даже вызывали полицию. Синяки не заживали месяцами. Было страшно и невыносимо жить", - цитирует автор петиции обвиняемую.

Женщина спасала себя и своего ребенка, а теперь ей грозит 15 лет заключения, говорится в петиции. "При весе чуть более 50 килограммов и росте в 165 сантиметров обороняющаяся, сидя на полу кухни и в страхе отмахиваясь попавшимся под руку ножом, никак не могла повредить три (!!!) ребра нападавшему, если только он сам бы не напоролся на нож всем своим весом", - отметила Ольга Карташова.

Петиция, опубликованная на сайте Change.org, адресована российским уполномоченным по правам человека и ребенка, президенту России и присяжным заседателям Геленджикского городского суда. По состоянию на 00.20 мск 30 мая петицию подписали 99 524 человека.

Убийство произошло в Геленджике в ночь на 16 августа 2018 года. Обвиняемая и ее супруг были женаты с 2017 года. Убитый - уроженец Кабардино-Балкарии. Защита считает, что обвинение должно быть переквалифицировано со статьи "Умышленное убийство" на статью "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны", которая предполагает до двух лет заключения, сообщила 14 марта "Комсомольская правда".

Петиция вызвала споры в соцсетях. "Убийцу нельзя освобождать. Она лишила жизни человека", - написал пользователь Facebook Казихан Тхагалегов. "Ей, наверное, надо было ждать, пока он ее ногами забьет до смерти?.." - ответила на это Елена Киштикова. "А он покушался на жизнь человека!" - написала Тхагалегову Людмила Кабардокова.

"Ее освободят, и другие жены возьмутся за нож", - полагает участник той же дискуссии Беслан Шханоков. "Ее освободят, и другие "мужчины" дважды подумают, прежде чем поднимать руку на жену", - парировал Al Jentarix.

На сайте Управления СКР по Краснодарскому краю по состоянию на 00:20 мск 30 мая нет комментариев относительно петиции.