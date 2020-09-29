29 сентября 2020, 22:18

Суд подтвердил приговор уроженцу Чечни за вербовку в ИГ*

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор уроженцу станицы Калиновской в Наурском районе Султану Таймусханову, осужденному на шесть лет за содействие террористам.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня суд в Ростове-на-Дону признал уроженца Чечни Султана Таймусханова виновным в содействии терроризму и приговорил его к шести годам колонии.

Защита обжаловала приговор Южного окружного военного суда, однако коллегия Апелляционного военного суда оставила его без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

Жалоба на приговор Таймусханову поступила в Апелляционный военный суд 1 сентября, следует из карточки дела на сайте суда.

Комментариями Таймусханова и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что Таймусханов, по версии следствия, с августа 2015 года по сентябрь 2016 года уговорами, а также демонстрацией видеороликов склонял знакомого к вступлению в запрещенную в России судом террористическую организацию "Исламское государство". Таймусханов не признал своей вины. Перед задержанием он проживал в Волгограде.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.

Примечание:

"Родственники россиянок рассказали об их отъезде в ИГ*", "Боевики в Сирии ищут след российских спецслужб в убийстве лидера "Имарата Кавказ"*", "Список оказавшихся в иракском плену уроженцев Северного Кавказа передан в Красный Крест".

Автор: Константин Волгин ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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