Уроженец Чечни осужден за вербовку в ИГ*

08 июня 2020, 13:25

Суд в Ростове-на-Дону признал сегодня уроженца Чеченской республики Султана Таймусханова виновным в содействии терроризму и приговорил его к шести годам колонии.

По версии следствия, уроженец станицы Калиновской Наурского района Чечни Султан Таймусханов с августа 2015 года по сентябрь 2016 года уговорами, а также демонстрацией видеороликов склонял знакомого к вступлению в запрещенную в России судом террористическую организацию "Исламское государство", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда. Таймусханов не признал своей вины. Перед задержанием он проживал в Волгограде, уточнили в пресс-службе.

"Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде", - отметил представитель военного суда. Дело Султана Таймусханова рассматривалось с ноября 2019 года, указано в картотеке на сайте Южного окружного военного суда.

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* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.