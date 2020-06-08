08 июня 2020, 13:25

Уроженец Чечни осужден за вербовку в ИГ*

Суд в Ростове-на-Дону признал сегодня уроженца Чеченской республики Султана Таймусханова виновным в содействии терроризму и приговорил его к шести годам колонии.

По версии следствия, уроженец станицы Калиновской Наурского района Чечни Султан Таймусханов с августа 2015 года по сентябрь 2016 года уговорами, а также демонстрацией видеороликов склонял знакомого к вступлению в запрещенную в России судом террористическую организацию "Исламское государство", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда. Таймусханов не признал своей вины. Перед задержанием он проживал в Волгограде, уточнили в пресс-службе.

"Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде", - отметил представитель военного суда. Дело Султана Таймусханова рассматривалось с ноября 2019 года, указано в картотеке на сайте Южного окружного военного суда.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*

* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.

Примечание:

"Боевики в Сирии ищут след российских спецслужб в убийстве лидера "Имарата Кавказ"*", "Родственники россиянок рассказали об их отъезде в ИГ*", "Список оказавшихся в иракском плену уроженцев Северного Кавказа передан в Красный Крест".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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