"Мемориал" признал Багавудина Омарова политзаключенным

28 сентября 2020, 13:28

Уроженца Махачкалы Багавудина Омарова необоснованно обвинили в причастности к запрещенной экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, заявил Правозащитный центр "Мемориал" и потребовал освободить Омарова.

Как писал "Кавказский узел", 47-летний уроженец Махачкалы Багавудин Омаров был задержан в ноябре 2018 года. Первоначально задержанные вместе с ним 10 человек стали свидетелями обвинения по делу об организации в 2013 году экстремистского сообщества (ст.282.2 УК РФ). Однако шестеро из них в январе стали обвиняемыми по делу о ячейке запрещенной в России международной экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир валь-Хиджра". Задержанию предшествовал их отказ в суде от показаний, данных в ходе следствия.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Багавудина Омарова политзаключённым, сообщила пресс-служба центра. "Мы требуем освободить Багавудина Омарова и прекратить преследование предполагаемых сторонников «Ат-Такфир Валь-Хиджра»* по антиэкстремистким статьям", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте "Мемориала".

Омаров обвинен в принадлежности к организации, "о которой достоверно известно лишь то, что она существовала в Египте в 70-е годы прошлого века", пояснили правозащитники. "В деле нет никаких объективных свидетельств существования ячейки, кроме указания на то, что верующие вместе читали и обсуждали книги, - нет никаких планов, контактов её «участников» с предполагаемой международной организацией, нет фактов получения денег и т.п. [...] Поэтому следствие делает вывод о причастности Омарова к «Ат-Такфир валь-Хиджра»* на основании косвенных данных", - сообщил Правозащитный центр.

В числе таких данных "Мемориал" назвал выводы экспертизы о том, что Багавудин Омаров и другие обвиняемые используют в своих рассуждениях на религиозные и морально-этические темы понятия, "характерные" для идеологии этой организации. "Так, члены сообщества выносили «такфир» (обвинение в неверии) некоторым своим знакомым (в том числе посещавшим собрания) и другим людям. Известно, что идеология египетской организации основывалась в частности на вынесении «такфира» отступникам. Но многие понятия, звучавшие в разговорах, широко распространены и характерны для разных исламских течений", - говорится в публикации.

Многие специалисты ставят под сомнение само существование «Ат-Такфир валь-Хиджра»* в современном исламском мире, подчеркнули правозащитники. "Даже выступивший в суде по делу Омарова специалист по исламу не смог привести данных о существовании организации после её разгрома в Египте в 1978 году. На процессе уже девять свидетелей (в том числе шестеро членов предполагаемой ячейки) отказались от показаний, заявив, что записанные следователем слова не соответствуют тому, что они говорили на самом деле. Омаров также отказался от признания вины, объяснив, что его принудили признаться, угрожая пытками. По словам свидетелей, они действительно собирались для совместных молитв и обсуждения религиозных вопросов, но не имели никакого отношения к какой-либо организации. Название «Ат-Такфир валь-Хиджра»* они впервые услышали от следователя", - заявил "Мемориал".

Напомним, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков отметил, что группировка "Ат-Такфир валь-Хиджра"* могла пережить второе рождение. Идеи группировки поддержаны молодежью, не исключено, что ее участники имеют тесные связи с запрещенной в России судом террористической организацией "Исламское государство", сказал "Кавказскому узлу" эксперт.

С тех пор как в 2010 году группировка была признана экстремистской и запрещена в России, неоднократно проводились задержания ее участников, обратила внимание британская журналистка, создатель проекта "Чеченцы в Сирии", аналитик Джоанна Паращук. "В последние 10 лет, кажется, она заново возникает в России. По крайней мере, судя по численности арестов", – сказала "Кавказскому узлу" Паращук.

* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.