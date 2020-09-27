Юристы напомнили об ответственности чиновников в деле Исаковой

27 сентября 2020, 05:05

Сотрудники службы соцпомощи помогали Лизан Исаковой, которая вместе с сыном Хазбулатом была осуждена за мошенничество со статусом инвалида, из жалости и чтобы избежать скандала с ее стороны, рассказал адвокат Илес Абзотов, ранее защищавший женщину. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы отметили, что в подобных делах ответственность должны нести и чиновники соответствующих служб.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 сентября Старопромысловский райсуд Грозного приговорил Лизан Исакову и ее взрослого сына Хазбулата к четырем годам колонии общего режима, признав их виновными в мошенничестве со статусом инвалида. Исакова и ее сын не смогли бы совершить аферу без помощи медэкспертов и чиновников, считают пользователи Instagram.

Лизан Исакова в апреле 2019 года обратилась в Правозащитный центр "Мемориал" с просьбой о помощи. Она указала, что парализована и потеряла зрение, а власти отказываются переселять ее из аварийного дома, хотя спикер парламента Чечни Магомед Даудов распорядился улучшить условия ее жизни еще в 2017 году. 3 июля 2019 года Исакова и ее сын были арестованы по подозрению в мошенничестве. Женщине была оказана помощь в ремонте квартиры и ее обустройстве, сумма ущерба, нанесенного Исаковыми Фонду социальной поддержки населения Чечни, составила 1,26 миллиона рублей. Установить, что Лизан Исакова не инвалид, удалось благодаря камерам видеонаблюдения, с разрешения суда установленным в ее квартире, сообщила ЧГТРК "Грозный".

Адвокат Илес Абзотов, который первоначально защищал Исакову, но затем был вынужден выйти из дела по состоянию здоровья, заявил 26 сентября корреспонденту «Кавказского узла», что сотрудники службы социальной помощи помогали Исаковой «из жалости», а также чтобы избежать возможного скандала с ее стороны.

«Согласно показаниям свидетелей, с которыми я ознакомился, все [сотрудник службы социальной помощи], принимавшие участие в ее жизни, исходили из жалости в рамках оказания помощи [...] Кроме того, поскольку Исакова досконально знала законодательство, включая различные приказы, инструкции и разъяснения - юрист vинистерства труда, с которым я общался по этому делу, даже заметил, что с таким объемом знаний она могла бы спокойно работать у них - и постоянно писала жалобы в разные структуры, вплоть до самых вышестоящих, они опасались, что она пожалуется и на них» - отметил он.

Адвокат Евгений Черноусов отметил, что подобные дела встречались ему относительно редко, поскольку в таких случаях требуется большая работа по подготовке необходимых документов.

«В первую очередь в таких делах несет ответственность тот, кто захотел фиктивно стать инвалидом и получить полагающиеся за это выплаты и льготы. Затем, конечно, и тот человек, который ему поспособствовал, разного рода посредники и так далее», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Черноусов подчеркнул, что в подобных делах наиболее распространенным приговором является штраф. «Задача ведь в том, чтобы человек вернул деньги, которые он неправомерно получил. А сидя в тюрьме, он деньги возвращать не сможет. Наоборот, государство будет тратить новые деньги на его содержание. К лишению свободы приговаривают обычно рецидивистов, либо тех, кто, оставаясь на свободе, может угрожать свидетелям, судьям и так далее», - заключил адвокат.

Президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий также отметил, что подобные дела встречались ему крайне редко. Он подчеркнул, что первичную документацию для таких махинаций готовят медработники, поэтому на скамье подсудимых должны оказаться и они. Что касается сроков наказания, то здесь, по словам юриста, сыграла роль статья, по которой судили Исаковых.

«Это часть 4 стать 159 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Она предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 10 лет», - заявил Новицкий корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Правозащитного центра «Мемориал» Галина Тарасова, общавшаяся с Исаковой по поводу ее жалоб на то, что в отношении нее не выполняются распоряжения главы парламента Чечни, отметила, что чиновник, выписавший человеку фальшивую справку об инвалидности, может избежать ответственности только в том случае, если он сам был введен в заблуждение.

«Если он выписывал эту справку на основании других фальшивых документов и не знал, что они фальшивые, тогда да, этот человек освобождается от ответственности», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Телевидение Чечни показало серию спецрепортажей о Лизан Исаковой и ее сыне, обвиняемых в мошенничестве. В ходе репортажа от 2 июля 2019 года первый замдиректора ЧГТРК "Грозный" Ильман Вахидов в эфире телеканала выразил уверенность, что "Мемориал" знал о реальном состоянии здоровья Исаковой и использовал ее, "чтобы очернить деятельность государственных органов". Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов напомнил, что справку об инвалидности Лизан Исакова получила от Минздрава Чечни, и предположил, что цель телесюжета - очернить "Мемориал". В репортаже от 6 июля 2019 года Исакова заявила, что представитель "Мемориала", зная, что она не является инвалидом, просил ее притворяться. Адвокат "Мемориала" Галина Тарасова назвала обвинения в адрес правозащитников абсурдными. "Вместо того чтобы разбираться с самой ситуацией: обоснованно ли присвоена инвалидность, кем и почему, имела или нет она право на льготы, причинила ущерб своими действиями или нет - разворачивается кампания (против правозащитников)... правозащитная деятельность преподносится как вредительство", - сказала она.