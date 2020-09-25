Бектемир Салихов на пикете у Дома правительства. 21 сентября 2020 г. Фото Расула Магомедова для "Кавказского узла"

25 сентября 2020, 15:28

Полицейские прервали пикет кумыкского активиста в Махачкале

Бектемир Салихов, объявивший голодовку с требованием вернуть кумыкам исторические земли, доставлен сегодня в отделение полиции за мелкое хулиганство, заявили в МВД. Десятки земляков Салихова собрались в центре Махачкалы с требованием освободить его.

Как писал "Кавказский узел", Бектемир Салихов с 18 сентября проводит одиночные пикеты в Махачкале с требованием возвращения исторических земель кумыкам и встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Его трижды доставляли в отдел полиции. 22 сентября его в очередной раз доставили в отделение, после чего он приостановил акцию протеста, поверив обещаниям силовиков о встрече с Васильевым. 24 сентября Салихов вновь вышел на пикет, предположив, что стал жертвой обмана. "[22 сентября] в Дагестан прилетал председатель СКР Александр Бастрыкин. Я так предположил, что они просили меня прекратить пикет, чтобы он не заметил меня", - пояснил активист. Активист заявил, что снова объявил голодовку, а пикет намерен проводить максимально долго.

Сегодня утром Салихов вышел на очередной пикет, но уже спустя час был доставлен в отделение полиции. По состоянию на 15.00 мск, он продолжает там оставаться, передал корреспондент "Кавказского узла".

На центральной площади Махачкалы стали собираться люди, требующие отпустить Салихова. К 14.46 мск несколько десятков жителей поселков Тарки, Альбурикент и Кяхулай, разделившись на две группы, встали в разных частях площади. Никто из них не держит плакаты. Сотрудники полиции наблюдают за происходящим со стороны, время от времени подходя к собравшимся. "Мы требуем, чтобы Бектемира Салихова отпустили из отдела полиции. Его уже держат больше трех часов. Это незаконно, мы считаем", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Салимгерей Салимгереев.

В дежурной части райотдела полиции активистам сообщили, что Салихов пробудет там более трех часов, так как доставлен туда за мелкое хулиганство, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" земляк активиста Махмуд Ибадуллаев.

Вчера, 24 сентября, Салихов стоял в пикете с утра до 18.00, рассказал Ибадуллаев. "Никто к нему так и не подошел. После того как все сотрудники "Белого дома" уехали с работы, Салихов вернулся домой. За целый день он сильно ослаб и почувствовал недомогание", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ибадуллаев.

"Кавказский узел" не может проверить, голодает ли Салихов круглые сутки.

Напомним, Салихов ранее уже выходил на акции протеста с требованием вернуть жителям кумыкских поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки исторические земли. В октябре 2019 он вместе со своим односельчанином Эльдаром Булатовым проводил голодовку, поводом для которой стало оформление в частную собственность участков в микрорайоне ДОСААФ близ Махачкалы, которое активисты назвали распродажей земель. Салихова поддерживают жители кумыкских поселков, но выйти на массовую акцию они не могут, так как власти не согласовывают митинг, рассказал глава местной общественной организации "Кяхулай" Залимхан Валиев.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Кумыки призвали Васильева восстановить Таркинский район", "Шестеро пикетчиков потребовали освободить журналиста Гаджиева", "Дагестанский блогер пожаловался на попытку принудить его дать ложные показания".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 сентября 2020, 18:35

25 сентября 2020, 18:00

25 сентября 2020, 17:10

  • Бектемир Салихов освобожден в Махачкале

    Кумыкский активист Бектемир Салихов освобожден, но не стал продолжать пикет из-за плохого самочувствия, сообщил односельчанин активиста. Земляки Салихова прекратили в Махачкале акцию в его поддержку, узнав, что он на свободе.

25 сентября 2020, 16:55

  • Задержан подозреваемый в подделке улик по делу о смерти Бачалиашвили

    Учредитель компании "Антикризисный центр проблем безопасности" Давид Пурцхванидзе заподозрен в том, что в корыстных целях передал адвокату семьи Бачалиашвили недостоверные спутниковые снимки, опровергающие версию следствия. Сегодня Пурцхванидзе задержали, чтобы помешать ему скрыться, завила прокуратура Грузии.

25 сентября 2020, 16:01

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи