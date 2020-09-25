Полицейские прервали пикет кумыкского активиста в Махачкале

25 сентября 2020, 15:28

Бектемир Салихов, объявивший голодовку с требованием вернуть кумыкам исторические земли, доставлен сегодня в отделение полиции за мелкое хулиганство, заявили в МВД. Десятки земляков Салихова собрались в центре Махачкалы с требованием освободить его.

Как писал "Кавказский узел", Бектемир Салихов с 18 сентября проводит одиночные пикеты в Махачкале с требованием возвращения исторических земель кумыкам и встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Его трижды доставляли в отдел полиции. 22 сентября его в очередной раз доставили в отделение, после чего он приостановил акцию протеста, поверив обещаниям силовиков о встрече с Васильевым. 24 сентября Салихов вновь вышел на пикет, предположив, что стал жертвой обмана. "[22 сентября] в Дагестан прилетал председатель СКР Александр Бастрыкин. Я так предположил, что они просили меня прекратить пикет, чтобы он не заметил меня", - пояснил активист. Активист заявил, что снова объявил голодовку, а пикет намерен проводить максимально долго.

Сегодня утром Салихов вышел на очередной пикет, но уже спустя час был доставлен в отделение полиции. По состоянию на 15.00 мск, он продолжает там оставаться, передал корреспондент "Кавказского узла".

На центральной площади Махачкалы стали собираться люди, требующие отпустить Салихова. К 14.46 мск несколько десятков жителей поселков Тарки, Альбурикент и Кяхулай, разделившись на две группы, встали в разных частях площади. Никто из них не держит плакаты. Сотрудники полиции наблюдают за происходящим со стороны, время от времени подходя к собравшимся. "Мы требуем, чтобы Бектемира Салихова отпустили из отдела полиции. Его уже держат больше трех часов. Это незаконно, мы считаем", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Салимгерей Салимгереев.

В дежурной части райотдела полиции активистам сообщили, что Салихов пробудет там более трех часов, так как доставлен туда за мелкое хулиганство, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" земляк активиста Махмуд Ибадуллаев.

Вчера, 24 сентября, Салихов стоял в пикете с утра до 18.00, рассказал Ибадуллаев. "Никто к нему так и не подошел. После того как все сотрудники "Белого дома" уехали с работы, Салихов вернулся домой. За целый день он сильно ослаб и почувствовал недомогание", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ибадуллаев.

"Кавказский узел" не может проверить, голодает ли Салихов круглые сутки.

Напомним, Салихов ранее уже выходил на акции протеста с требованием вернуть жителям кумыкских поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки исторические земли. В октябре 2019 он вместе со своим односельчанином Эльдаром Булатовым проводил голодовку, поводом для которой стало оформление в частную собственность участков в микрорайоне ДОСААФ близ Махачкалы, которое активисты назвали распродажей земель. Салихова поддерживают жители кумыкских поселков, но выйти на массовую акцию они не могут, так как власти не согласовывают митинг, рассказал глава местной общественной организации "Кяхулай" Залимхан Валиев.

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