Кумыкские активисты назвали причиной голодовки распродажу земель под Махачкалой

25 октября 2019, 23:39

Двое активистов пятый день голодают под Махачкалой, требуя возвращения исторических земель жителям кумыкских поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки. Еще одному протестующему стало плохо, он находится в больнице. Поводом для голодовки стало оформление в собственность участков в микрорайоне ДОСААФ.

"Кавказский узел" писал, что 12 мая 2018 года жители поселков Тарки, Кяхулай и Альбурикент провели сход, на котором потребовали от властей Дагестана воссоздать Таркинский район, включив туда их поселения, а также более 8 тысяч гектаров земель федерального значения.

Кумыки неоднократно требовали возвращения земель в Дагестане, утраченных в годы сталинских депортаций. В 2013 году в местности Караман под Махачкалой происходили массовые беспорядки, а в 2014 году жители сел Тарки, Кяхулай и Альбурикент проводили в Карамане голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане". В июне 2018 года свыше 200 жителей села Нижнее Казанище Буйнакского района и села Талги в пригороде Махачкалы провели сход, на котором потребовали от властей республики добиться прекращения отъема земель сельхозназначения у кумыков.

Двое жителей поселка Альбурикент - Бектемир Салихов и Эльдар Булатов - с 21 октября голодают, чтобы обратить внимание республиканских властей на распродажу земель в пригороде Махачкалы. Еще одному протестующему, Джамалу Магомедову, на третий день голодовки стало плохо. Сейчас Магомедов находится в больнице, ему ставят капельницы, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Салихов и Булатов круглосуточно находятся на поле в махачкалинском микрорайоне ДОСААФ. Они ночуют в приспособленном для жилья деревянном вагончике, а днем лежат на улице возле него. Вагончик обогревается дровяной печкой, внутри есть тахта. На вагончике закреплен плакат, извещающий о голодовке и требовании протестующих о встрече с главой Дагестана. На отдельном баннере разъясняется, что участники голодовки требуют "признать незаконными и осудить акты насильственного переселения в 1944 году жителей селений Тарки, Кяхулай, Альбурикент и придать им статус депортированного народа", а также вернуть им земли, которые до 1944 года принадлежали местным колхозам и были населены кумыками.

"Мы единственный народ в России, кому после преступного насильственного переселения не возвратили отнятые земли, которые являются, согласно статье 9 Конституции РФ, основой жизни и деятельности нашего народа", - написано на баннере.

Кумыки – народ, этническую основу которого составило коренное население равнинных территорий Дагестана. Небольшие группы кумыков живут в Чечне, Ингушетии и Северной Осетии, говорится в материале "Кумыки" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В Дагестане это третья по численности национальная группа в Дагестане. Согласно переписи 2002 года, численность кумыков в республике составляла 365,8 тысячи человек, сообщается в справке "Общие сведения о Республике Дагестан".

Голодающие требуют выполнить постановление 1991 года

Жители поселков Альбурикент, Тарки, Кяхулай лишились своих земель, когда были насильственно переселены в Хасавюртовский район пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Эльдар Булатов. "В 1944 году, пока наши деды воевали на войне, жителей сел Альбурикент, Тарки, Кяхулай погрузили в поезда и под конвоем отправили в села Хасавюртовского района, откуда были депортированы чеченцы-аккинцы. Моей матери тогда было 12 лет. А в наши дома были переселены жители Гунибского, Левашинского и Акушинского районов. Наши колхозные земли, имущество и скот передали в их пользование", - сообщил участник голодовки.

По словам Булатова, после 1956 года чеченцы-аккинцы начали возвращаться в Хасавюртовский район, а прежние жители трех кумыкских сел оставили все нажитое на новом месте и тоже попытались вернуться в свои дома. "Те, кто уезжал из Хасавюртовского района, оставляли там все, что у них было. Но вернуться в дома в Альбурикенте им не дали. Не разрешали даже зайти в поселок. Дома были заняты. В доме моего дедушки до сих пор живут другие люди. Поэтому они расселялись по округам, недалеко от поселка. Некоторым приходилось выкупать свои родовые дома", - рассказал он.

Протестующие настаивают, что власти должны были начать процедуру возвращения колхозных земель, поскольку это предусмотрено постановлением Совета министров Дагестанской ССР от 21 августа 1991 года - "Об основных мероприятиях по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР". "Шестым пунктом этого постановления правительство до 1 октября 1991 года должно было подготовить «перечень для признания утратившими силу документы о ликвидации колхозов и переселении части населения сел Тарки, Альбурикент, Кяхулай в Хасавюртовский район». Если бы этот пункт был выполнен, то мы бы получили свои земли обратно. Но правительство выполнило все остальные пункты этого постановления, а наши села обошли стороной. Поэтому мы сейчас требуем, чтобы исполнили постановление, которое сами власти и принимали", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Бектемир Салихов.

Кумыки недовольны распродажей 100 гектаров

Выйти на протестную акцию местных жителей побудила начавшаяся распродажа участков в микрорайоне ДОСААФ, которые, как утверждают протестующие, являются частью колхозных земель Альбурикента. Сейчас это пустующее поле без построек. "Эти сто гектаров, как нам известно, оформлены на 36 человек. Участкам присваивают кадастровые номера. Затем эти участки делятся на несколько соток и распродаются третьим лицам. Мы пытаемся объяснять людям, кто покупает эти участки, что эти сделки незаконны, так как это наша земля. Но люди не хотят нас слышать и вместо того, чтобы разбираться с теми, кто незаконно продал им их, они идут с нами на конфликт", - рассказал Салихов.

По данным протестующих, за колхозами Альбурикент, Тарки, Кяхулай, согласно госакту 1936 года, было закреплено около 20 тысяч гектаров земли. "Наши колхозы были миллионниками. Мы занимали призовые места на выставках. Но сейчас у Альбурикента не осталось своих земель. В селе не строится ничего, школа та же, в которую ходили наши деды, в селе нет спортзала для детей", - посетовал Салихов.

Большая часть колхозных земель уже застроена, на них образовались населенные пункты, констатировали протестующие. Жители трех сел намерены добиться возвращения всех колхозных земель, а за те земли, которые уже заняты и застроены, хотят получить компенсацию.

Многочисленные обращения к властям результатов не дали, отметил Бектемир Салихов. Он сообщил, что 26 июля жители трех сел, обеспокоенные распродажей земель, направили письмо на имя главы Дагестана, и получили ответ, что обращение передано в профильное министерство. Другой реакции на это письмо не было, уточнил Салихов. Он сообщил, что незамеченной властями остается и голодовка. При этом сегодня недалеко от вагончика голодающих дежурил наряд полиции.

На сайте правительства Дагестана к 22.30 мск 25 октября не появилось реакции на голодовку.