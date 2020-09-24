Кумыкский активист Бектемир Салихов возобновил акцию протеста в Махачкале

24 сентября 2020, 14:13

Во время предыдущего пикета полицейские уговорили на несколько дней прекратить акцию протеста, пообещав, что выдвинутое Салиховым требование о встрече с властями будет удовлетворено, рассказал активист. После разочарования в обещаниях Салихов возобновил голодовку.

Как сообщал "Кавказский узел", Бектемир Салихов с 18 сентября проводит одиночные пикеты в Махачкале с требованием возвращения исторических земель кумыкам и встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Его трижды доставляли в отдел полиции. 22 сентября его в очередной раз доставили в отделение, после чего он решил приостановить акцию протеста.

Бектемир Салихов объяснил свое решение прервать акцию протеста тем, что полицейские 22 сентября пообещали ему оказать содействие в решении его вопроса. "Сотрудники полиции 22 сентября были очень вежливы. Уговаривали меня, чтобы я ушел, пообещав дать им два дня для решения моего вопроса. Я тогда согласился. Но уже потом поздно вечером узнал, что в тот день в Дагестан прилетал председатель СКР Александр Бастрыкин. Я так предположил, что они просили меня прекратить пикет, чтобы он не заметил меня. С тех пор это не давало мне покоя. Поэтому я решил сегодня вновь выйти на пикет", – сказал Салихов корреспонденту "Кавказского узла".

Власти по-прежнему не обращают внимания на акцию протеста, отметил активист. "Я с 09.00 утра стою здесь. Подходят только сотрудники полиции, больше никто. Выходящие из здания Дома правительства проходят мимо, как будто ничего не видят", – сказал Салихов.

Активист заявил, что снова объявил голодовку, а пикет намерен проводить максимально долго. "Буду находиться здесь столько, сколько позволят силы. Если не заберут опять (в полицейский участок), то, возможно, и до утра следующего дня", – сказал активист.

Напомним, Салихов ранее уже выходил на акции протеста с требованием вернуть жителям кумыкских поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки исторические земли. В октябре 2019 он вместе со своим односельчанином Эльдаром Булатовым проводил голодовку, поводом для которой стало оформление в частную собственность участков в микрорайоне ДОСААФ близ Махачкалы, которое активисты назвали распродажей земель. Салихова поддерживают жители кумыкских поселков, но выйти на массовую акцию они не могут, так как власти не согласовывают митинг, рассказал глава местной общественной организации "Кяхулай" Залимхан Валиев.