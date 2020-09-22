Кумыкский активист Салихов приостановил акцию протеста в Махачкале

22 сентября 2020, 21:42

Активист Бектемир Салихов, требующий вернуть кумыкам исторические земли в Дагестане, решил отказаться от голодовки и пикетов на два дня после беседы с силовиками. Жители кумыкских поселков готовы к массовой акции, но власти этому препятствуют, сообщил глава организации «Кяхулай» Залимхан Валиев.

Как писал «Кавказский узел», Бектемир Салихов 18 сентября вышел на одиночный пикет в Махачкале с требованием возвращения исторических земель кумыкам и встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Полицейские доставили его в отделение, обвинив в мелком хулиганстве, поскольку плакаты были прикреплены к постаменту памятника Ленину. 21 сентября Салихов вновь вышел в Махачкале на пикет, который власти оставили без реакции. Сегодня, выйдя на пикет, Салихов объявил голодовку. Силовики увезли активиста в райотдел полиции, так как у него не оказалось с собой паспорта.

Салихов ранее уже выходил на акции протеста с требованием вернуть жителям кумыкских поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки исторические земли. В октябре 2019 он вместе со своим односельчанином Эльдаром Булатовым проводил голодовку, поводом для которой стало оформление в частную собственность участков в микрорайоне ДОСААФ близ Махачкалы, которую активисты назвали распродажей земель.

Активист взял паузу в своих акциях протеста

Бектемира Салихова продержали сегодня в Советском отделе полиции Махачкалы около двух с половиной часов, и ровно в 13.00 мск он вышел вместе со своими плакатами из здания, передал корреспондент «Кавказского узла», находившийся у отдела в это время.

Салихов решил вернуться на центральную площадь Махачкалы и продолжить свой пикет. «Личность они установили после того, как привезли копию моего паспорта. Но даже после этого продержали меня больше часа, так как я собирался снова идти на пикет. Они спрашивали, куда я пойду, когда выйду. И как только узнавали, что я собираюсь возвращаться на площадь, отказывались выпускать», - рассказал активист корреспонденту «Кавказского узла».

На площади Салихов разместился на одной из скамеек недалеко от здания Дома правительства. Рядом с собой он установил транспарант, на котором было написано «Голодовка», а плакаты с требованиями встречи с главой республики и возвращения кумыкам земель повесил на себя.

Акция Салихова вызвала сегодня интерес у прохожих, многие останавливались и наблюдали со стороны за происходящим. Однако представители власти уже третий день никак не реагируют на требования, сообщил пикетчик. «Сегодня я решил объявить голодовку. Буду здесь находиться круглосуточно, пока меня не примут. Если, конечно, мне позволят здесь находиться», - отметил активист.

Однако уже через несколько минут к нему вновь подошли сотрудники полиции, оба в звании полковника. Они поинтересовались причинами пикета, Салихов им предоставил имеющиеся у него документы, которые полицейские внимательно изучили.

После этого они начали уговаривать пикетчика вновь проехать в отдел полиции. «Вели себя они достаточно вежливо. Просили дать им два дня, чтобы они могли как-то решить мой вопрос», - рассказал Салихов.

В итоге он согласился, и его вновь повезли в райотдел полиции по Советскому району Махачкалы. В этот раз Салихов отказался писать объяснительную и подписывать какие-либо документы. Держать его долго в полиции не стали и отпустили.

Как пояснил Салихов корреспонденту «Кавказского узла», он решил на два дня приостановить протестные акции и, если ничего не изменится, то в пятницу, 25 сентября, вновь выйдет на площадь Махачкалы.

Кумыки неоднократно требовали возвращения земель в Дагестане, утраченных в годы сталинских депортаций. В 2013 году в местности Караман под Махачкалой происходили массовые беспорядки, а в 2014 году жители сел Тарки, Кяхулай и Альбурикент проводили в Карамане голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане". В июне 2018 года свыше 200 жителей села Нижнее Казанище Буйнакского района и села Талги в пригороде Махачкалы провели сход, на котором потребовали от властей республики добиться прекращения отъема земель сельхозназначения у кумыков.

Жители кумыкских поселков не могут добиться разрешения на проведение массовой акции

Требования Бектемира Салихова поддерживают многие жители трех кумыкских поселков - Тарки, Альбурикент и Кяхулай, но выйти на массовую акцию они не могут, так как власти не согласовывают проведение митинга, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» председатель местной общественной организации «Кяхулай» Залимхан Валиев.

«Мы неоднократно еще до пандемии подавали уведомления о проведении массового митинга, чтобы выразить недоверие, но каждый раз получали отказ. Сейчас из-за пандемии мы не стали подавать новые уведомления», - пояснил Валиев.

Одиночные пикеты - это единственная возможность в настоящее время заявить о своих претензиях, добавил он. «Бектемир Салихов – один из активных представителей общественности. Он сам решил выходить на пикеты с требованием организовать встречу с главой республики, чтобы поставить перед ним вопрос исполнения принятых ранее постановлений. Нам уже три года обещают эту встречу. Запрашивали у нас наши предложения, чтобы подготовиться. Но время идет, а наши вопросы так и остаются нерешенными», - сказал Залимхан Валиев.

Органы власти, к которым кумыки обращаются, не видят и не слышат или не хотят разговаривать с представителями общественности трех поселков, заключил он.

Кумыки – народ, этническую основу которого составило коренное население равнинных территорий Дагестана. Небольшие группы кумыков живут в Чечне, Ингушетии и Северной Осетии, говорится в материале "Кумыки" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В Дагестане это третья по численности национальная группа. Согласно переписи 2002 года, численность кумыков в республике составляла 365,8 тысячи человек, сообщается в справке "Общие сведения о Республике Дагестан". В 1944 году жители сел Альбурикент, Тарки, Кяхулай были переселены в села Хасавюртовского района, откуда были депортированы чеченцы-аккинцы. На земли кумыков были переселены жители нескольких горных районов. После того, как чеченцы-аккинцы в 1956 году начали возвращаться в Хасавюртовский район, жители трех кумыкских сел оставили эти земли и пытались вернуться в родные места, но власти не позволили им это сделать.

Часть земли, на которую претендуют кумыки, свободна от застройки

Микрорайон ДОСААФ - это заселенный район на севере Махачкалы, в котором располагается частный сектор. Как пояснил Салихов, кумыкские активисты хотят вернуть тот участок в микрорайоне, который свободен от застройки. В микрорайоне есть большое свободное поле, на окраине этого поля расположено несколько строящихся и уже построенных домов, передает корреспондент «Кавказского узла» побывавший сегодня в этой местности.

Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель одного из домов в микрорайоне ДОСААФ, спорные участки начинаются сразу за его домом.

«Родители приобрели участок земли около десяти лет назад. С тех пор мы строили дом, и только несколько лет назад я сюда переехал. За все это время я не слышал, что кто-то другой претендует на наш участок. Нам никто не высказывал каких-либо претензий на этот счет», - отметил мужчина.

Он добавил, что замечал, что в прошлые годы в поле люди забивали колышки, чтобы определить границы отдельных участков, но потом эти колышки вытаскивали другие люди.

Ранее Салихов сообщил, что в микрорайоне ДОСААФ свободными остаются около 250 гектаров земли из тех более 400 гектаров, которые принадлежали жителям кумыкских сел. Активисты, по словам Салихова, пытались огородить эти земли, но сотрудники полиции вмешивались и задерживали их. Тарки, Кяхулай и Альбурикент, где живет около 40 тысяч человек, не могут нормально развиваться без сельскохозяйственных земель, считает активист. "Назвать эти населенные пункты поселками нельзя, потому что там нет никакой работы. Власти не обеспечивают рабочими местами молодежь. И селом их не назовешь, потому что нет земли, которую можно обрабатывать", – ранее заявил он «Кавказскому узлу».

Отметим, что Минимущества Дагестана 18 сентября направило группе активистов разъяснение по поводу кумыкских земель в ответ на их обращение в администрацию главы Дагестана. В ответе ведомства, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", описывается процедура реорганизации колхозов и совхозов по действовавшим в 1990-х годах законам и предлагается решить спор в суде в соответствии с Земельным кодексом. Однако Бектемир Салихов считает, что этот вопрос должно решать не министерство, а именно глава Дагестана.