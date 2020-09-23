23 сентября 2020, 18:26

Чиновник администрации Элисты уволен из-за конфликта интересов

Начальник Управления городского хозяйства и административно-технического контроля администрации Элисты лишился должности после того, как выяснилось, что он заключил контракты с компаниями, которые возглавляли его родственники, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, в 2019 году управление городского хозяйства заключило с одной из подрядных организаций несколько контрактов на ремонт дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Генеральным директором и одним из учредителей организации оказался отец начальника управления. Кроме того, подведомственная управлению организация заключила договор на поставку бетона с фирмой, принадлежащей также отцу чиновника. В этом году начальник управления подписал контракт на ремонт одной из дорог города с компанией, в которой до недавнего времени гендиректором был его родной брат, проинформировала прокуратура Калмыкии.

Прокуратура Элисты в адрес главы администрации внесла представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, после чего начальник управления освобожден от занимаемой должности, пишет сегодня со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в мае министр культуры и туризма Калмыкии был уволен за кумовство. Выяснилось, что он устроил племянницу на должность ведущего специалиста, наградил ее благодарностью за добросовестный труд, а факт родства скрыл от комиссии, заявила прокуратура.

Примечание:

"Глава Калмыкии уволил пятерых сотрудников администрации", "Министр культуры и туризма Калмыкии освобождена от должности", "В Калмыкии уволен министр экономики и торговли республики Санджи Хоняев".

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