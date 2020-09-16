Бакинская полиция пресекла акцию в защиту Тофига Ягублу

16 сентября 2020, 20:55

Группа активисток партии Народного фронта Азербайджана вышла на акцию в поддержку оппозиционного политика Тофига Ягублу, который 15 сутки проводит голодовку. Полиция задержала трех участниц акции, отпустив их спустя час.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 сентября оппозиционер Тофиг Ягублу объявил голодовку. На следующий день суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам заключения. 12 сентября Ягублу был переведен в частную клинику City Hospital на фоне угрозы комы. Сегодня Ягублу было сделано переливание крови, после чего его состояние несколько стабилизировалось, сообщил его врач.

Тофиг Ягублу был задержан 22 марта по делу о ДТП и нападении на семейную пару. Оппозиционный политик считает себя жертвой провокации. Его арест партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла частью репрессий против оппозиции, а международные правозащитные организации осудили обвинительный приговор. США, ЕС и Великобритания обратились к властям Азербайджана с призывом пересмотреть дело политика. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также подвергла критике вердикт суда. 10 сентября группа правозащитников обратилась в администрацию президента Азербайджана, парламент и к силовикам с просьбой повлиять на ускоренный пересмотр ходатайства Ягублу об отмене его ареста.

Около десяти активисток партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) сегодня вышли на акцию к зданию клиники City Hospital. Женщины выстроились в ряд в футболках с фотографией Ягублу и лозунгом "Свободу Тофигу Ягублу". Сотрудники полиции потребовали от участниц акции разойтись, пояснив, что они нарушают социальную дистанцию. Женщины ответили, что соблюдают расстояние и находятся в защитных масках. После этого полицейские стали оттеснять участниц акции от здания клиники. Активистки начали скандировать: "Свободу Тофигу Ягублу!", "Свободу политзаключенным!". Полиция задержала трех участниц акции Сабину Мирзоеву, Матанат Туран и Тунзалю Амирову, передал корреспондент "Кавказского узла".

Задержанные были доставлены в отделение Наримановского районного управления полиции. Спустя час женщин отпустили.

"Мы не нарушали закон. Мы пришли, чтобы поддержать Тофига Ягублу и потребовать его освобождения. Он совершенно незаконно арестован. Мы каждый день будем продолжать акции, пока Тофига Ягублу не освободят", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Тунзаля Амирова.

Получить комментарии в пресс-службе МВД по поводу задержания участниц акции не удалось.

Дочь Ягублу Нигяр Хази сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что, по информации из Низаминского районного суда, апелляционная жалоба на приговор будет отправлена в Бакинский апелляционный суд 17 сентября.

Эту информацию подтвердил и адвокат Немат Керимли. Он отметил, что, по законодательству, апелляционный суд приступает к рассмотрению жалобы в течение 15 дней после ее поступления. "Это может быть и в тот же день, и на 15-й день. Надеюсь, с учетом тяжелого состояния Ягублу и большого резонанса этого дела, апелляционный суд незамедлительно приступит к рассмотрению и сразу примет решение об изменении меры пресечения и освобождения Ягублу из-под стражи", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Тофиг Ягублу - азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении, Amnesty International признала его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".