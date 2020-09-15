Участницы голодовки в Тбилиси пожаловались на ухудшение самочувствия

15 сентября 2020, 22:01

Женщины, участвующие в голодовке с требованием масштабной амнистии для заключенных в Грузии, на восьмой день акции жалуются на слабость и головокружение. Организаторы акции анонсировали шествие в центре Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября члены семей заключенных объявили голодовку с требованием масштабной амнистии перед парламентскими выборами, назначенными на 31 октября. 12 сентября число голодающих выросло до 15, а 14 сентября - до 18. Протестующие попросили мэрию установить для них биотуалет и разрешить положить матрацы, поскольку они вынуждены пользоваться туалетами ближайших магазинов и спать сидя. 13 сентября участницы голодовки пожаловались, что с ними не встретился никто из депутатов и сотрудников аппарата парламента.

Родственники заключенных подготовили законопроект о масштабной амнистии, но парламент проигнорировал предложение, что и стало причиной акции протеста. 12 сентября голодающие отвели парламенту пять дней для начала работы над этим законопроектом.

Голодовку у здания парламента в Тбилиси продолжают 18 женщин. Участницы акции протеста целыми днями сидят на ступенях парламента под палящим солнцем, хотя некоторые из них днем ненадолго уходят домой, чтобы провести гигиенические процедуры и сменить одежду. Женщины жалуются на плохое самочувствие, слабость и головокружение, передал корреспондент «Кавказского узла».

На сегодняшнее утро была запланирована встреча голодающих с одним из депутатов парламента, однако встречу с депутатом в здании парламента провел только организатор акции, адвокат Александр Кобаидзе, не принимающий участие в голодовке. Участницам голодовки неизвестно, с кем была проведена встреча и были ли на ней достигнуты какие-либо договоренности. Им сообщили только, что депутат, с которым встречался Кобаидзе, поддерживает их требования.

В голодовке участвуют женщины разных возрастов. Одна из них, пенсионерка Мзия Ардазишвили, требует освобождения своего сына из-за тяжелейшего материального положения, в котором оказалась семья после его ареста.

«В нашей семье работал только мой сын. Я на пенсии, перенесла инсульт, у меня диабет. Невестка не работает из-за проблем со здоровьем - не слышит на одно ухо. Моей пенсии не хватает даже на лекарства. Нам материально помогают родители невестки, дают сколько могут, но денег все равно не хватает», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Женщина отметила, что ее внукам сложно учиться в период пандемии коронавируса, так как часть школьных занятий проводится дистанционно, а у детей нет компьютера. Она уверена, что после освобождения сын сможет найти работу. До ареста он работал в пункте приема металлолома.

Участница акции Кетеван Месабишвили, чей муж отбывает восьмилетний срок, считает оправданной массовую амнистию для заключенных, не представляющих угрозы для общества. Сейчас в тюрьмах находятся люди, осужденные за преступления разной тяжести и разного характера, отметила она.

«Тюрьма – не исправительное заведение. Исправляет возвращение в общество и работа, направленная на благо общества. В тюрьмы заключена молодежь, у нее не будет будущего», - считает Месабишвили.

С целью привлечения внимания к проблеме организаторы акции планируют провести шествие по проспекту Руставели в центре Тбилиси 19 сентября. Сами голодающие в шествии участия не примут из-за слабости.