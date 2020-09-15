Число участниц голодовки у здания парламента Грузии увеличилось до 18

15 сентября 2020, 03:49

К женщинам, которые голодают в Тбилиси, требуя проведения масштабной амнистии, присоединились еще трое. Общее число участниц акции достигло 18. Одной из женщин потребовалась врачебная помощь, остальные жалуются на слабость и головокружение.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября члены семей заключенных объявили голодовку с требованием масштабной амнистии перед парламентскими выборами, назначенными на 31 октября. 12 сентября число голодающих выросло до 15. Протестующие попросили мэрию установить для них биотуалет и разрешить положить матрацы, поскольку они вынуждены пользоваться туалетами ближайших магазинов, и вынуждены спать сидя. 13 сентября участницы голодовки пожаловались, что с ними не встретился никто из депутатов парламента и сотрудников аппарата парламента.

Родственники заключенных подготовили законопроект о масштабной амнистии, но парламент проигнорировал предложение, что и стало причиной акции протеста. 12 сентября голодающие отвели парламенту пять дней для начала работы над этим законопроектом.

14 сентября к участницам голодовки, которую проводят женщины, чьи родные находятся в местах лишения свободы, присоединились еще три женщины, таким образом, общее число участниц голодовки достигло 18, передает корреспондент "Кавказского узла", которая присутствовала на акции.

Одной из голодающих, Лие Бежашвили, стало плохо из-за падения сахара в крови, женщина потеряла сознание. Бригаду скорой помощи вызвали сотрудники полиции, постоянно наблюдающие за проведением акции протеста, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" участницы голодовки. Они также пожаловались на плохое самочувствие, слабость и головокружение.

Участницы акции рассказали, что один из депутатов парламента заявили о намерении провести с ними встречу сегодня, 15 сентября. Женщины выразили надежду, что депутаты отнесутся с "пониманием" к их требованиям.

Голодающая с первого дня Диана Геджеджиани сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что у нее болит позвоночник, кости плечевого пояса и суставы из-за того, что ночью приходится лежать на ступенях парламента. У участниц акции на всех лишь один матрац.

"Мы ступени накрываем покрывалом и так ложимся. Представляете, каково здесь спать... Тяжело, твердо, холодно. Уже болят кости, суставы", – сказала она.

Манана Сихарулидзе отметила, что участницы голодовки не знают, как надо все правильно организовать, чтобы на месте постоянно дежурила бригада скорой помощи, а также, чтобы поставили бы для них биотуалет. "Мы просто пришли и начали голодать", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам участниц акции, часть голодающих ежедневно ходит домой, чтобы провести гигиенические процедуры и переодеться. "Кавказский узел" не может проверить, как проходит голодовка участниц акции.

Диана Геджеджиани сообщила, что участвует в акции протеста из-за того, что ее 20-летний сын был осужден на пять лет. По ее мнению, суд избрал для него слишком суровую меру наказания.

"Лично я считаю, что в его отношении избрали суровую меру наказания за то, что он совершил. Может, человек оступился, совершил какое-то преступление, но у каждой ошибки должна быть своя категория наказания", – сказала она.

Голодающая с первого дня Анна считает, что ее сына, осужденного на десять лет и отбывшего лишь два года в заключении, пора освободить.

"Он уже два года в тюрьме – хватит… Хотим, чтобы он вышел", – сказала она.

При этом опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" участницы акции сообщили, что у них нет нареканий к условиям содержания их сыновей в тюрьме. При этом они сослались на мнение сыновей.