Грузинские парламентарии оставили без внимания голодовку с требованием амнистии

13 сентября 2020, 18:30

Голодовка родственников заключенных с требованием об амнистии осталась без реакции со стороны парламента Грузии, констатировали на шестой день акции протестующие. Полицейские позволили постелить матрац пятнадцати голодающим женщинам, которые круглосуточно сидели на ступенях парламента.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября члены семей заключенных объявили голодовку с требованием масштабной амнистии перед парламентскими выборами, назначенными на 31 октября. 12 сентября число голодающих выросло до 15. Протестующие попросили мэрию установить для них биотуалет и разрешить положить матрацы, поскольку они вынуждены пользоваться туалетами ближайших магазинов и вынуждены спать сидя.

15 женщин продолжили сегодня голодовку на ступенях здания парламента. Голодающая третий день Майя Чечвадзе констатировала, что с участницами акции не встретился никто из депутатов парламента и сотрудников аппарата парламента. Она упрекнула в невнимании к требованиям протестующих председателя парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Софо Киладзе.

"Неужели Киладзе не может представить на месте голодающих свою мать? Понять, как они себя могут чувствовать на шестой день голодовки, проявить к ним человечность и хотя бы встретиться на одну минуту?" - сказала Чечвадзе корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, из тюрем звонили заключенные, которые сказали, что знают о проведении голодовки, гордятся протестующими и надеются на них.

Родственники заключенных подготовили законопроект о масштабной амнистии, но парламент проигнорировал предложение, что и стало причиной акции протеста. 12 сентября голодающие отвели парламенту пять дней для начала работы над этим законопроектом.

Участницы акции заявили, что не намерены прекращать голодовку до выполнения своих требований. "Мы панически боимся, что коронавирус распространится в тюрьмах. В тюрьмах с заключенными неплохо обращаются, но мы хотим, чтобы наши дети были бы в семье, воспитывали бы своих детей", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница голодовки, мать осужденного на девять лет Манана Сихарулидзе. Она отметила, что Сихарулидзе тяжело болен, а значит заражение коронавирусом для него особенно опасно.

Другая протестующая, Лия Бежашвили, рассказала, что ее сын отсидел в тюрьме три года из назначенных пяти лет и девяти месяцев. "Мой сын не женат. Таких нужно освобождать, чтобы они смогли создать семьи", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Последняя на сегодняшний день амнистия в Грузии была приурочена к православному празднику Благовещения, который празднуется 7 апреля. К этому дню президент Саломе Зурабишвили помиловала всего девять человек – матерей несовершеннолетних.

Голодающие пьют воду, фруктовые соки и другие напитки. Вчера, 12 сентября, с разрешения полицейских разложили на ступенях парламента матрац, на котором время от времени лежат. За состоянием здоровья протестующих никто не наблюдает, в случае необходимости они вызывают скорую помощь. Биотуалетов по-прежнему нет, протестующие хотят днем в туалет в ближайшие магазины, а после их закрытия – в общественные туалеты парка, расположенного неподалеку.

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