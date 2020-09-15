Минюст потребовал лишить Эльмана Пашаева статуса адвоката

15 сентября 2020, 16:13

В адвокатскую палату Северной Осетии направлено требование лишить статуса адвоката Эльмана Пашаева за нарушение кодекса профессиональной этики при защите актера Михаила Ефремова, сообщил Минюст.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября стало известно что адвокатская палата Северной Осетии признала Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова, нарушителем кодекса профессиональной этики. Сам Пашаев признал нарушение. "Я согласен, что нарушил Кодекс этики адвоката, так как сказал лишнее журналистам. Это действительно нарушение", – сказал он 10 сентября.

Представители Федеральной палаты адвокатов России ранее заявляли о том, что защита Михаила Ефремова использует дело актера для самопиара, дает интервью и комментарии в эфире телеканалов и радиостанций, при этом разглашая адвокатскую тайну.

Управление Минюста по Северной Осетии сегодня внесло в адвокатскую палату республики представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. В адвокатскую палату Москвы внесено также представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката потерпевших Александра Добровинского, сообщила пресс-служба Минюста России.

"Внесение представлений связано с публичными высказываниями адвокатов А.А. Добровинского и Э.М. Пашаева, допущенными в ходе представления интересов сторон по уголовному делу, возбужденному по факту дорожно-транспортного происшествия с участием М.О. Ефремова. Такие высказывания содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, а также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Комментариями от Эльмана Пашаева и Александра Добровинского относительно позиции Минюста пока не поступало.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы осудил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима и обязал выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну Сергея Захарова, погибшего в ДТП.