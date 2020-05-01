Адвокат заявила о недопуске к задержанному Арсену Бесолову

01 мая 2020, 04:50

Этапированный из Москвы во Владикавказ администратор чата в Telegram Арсен Бесолов ограничен в праве на защиту, заявила его адвокат. Администратор чата не несет ответственность за содержание переписки его участников, считает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

Как информировал "Кавказский узел", Арсен Бесолов, администратор чата в Telegram, в котором общались сторонники инициатора несанкционированного митинга против самоизоляции во Владикавказе Вадима Чельдиева, был задержан 29 апреля в Москве и этапирован во столицу Северной Осетии. Источник в правоохранительных органах сообщал, что при задержании у Бесолова изъят смартфон.

20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Задержанным участникам митинга были назначены административные аресты и штрафы. Также было возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органов и хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти. 29 апреля суд арестовал двоих обвиняемых по этому уголовному делу, участников стихийной акции Кайтмазова и Кониева, при этом отказался заключить под стражу третьего обвиняемого, студента вуза Махмадиева, ограничив его передвижение.

30 апреля в течение дня адвокат Арсена Бесолова не смогла попасть к своему подзащитному. "К моему подзащитному меня так и не допустили, заявление зарегистрировано на имя начальника с приложением оригинала ордера на защиту его [Бесолова] прав и интересов. Мне пока неизвестно, в чем его подозревают... К нему проходил уполномоченный по правам человека, убедился, что у него все в порядке, но никто ему не разъяснил его права и не сообщил, что на улице стоят адвокаты и хотят его увидеть, соответственно встречи у нас не состоялось. Обратились к дежурному прокурору республики", - рассказала 30 апреля в 19.30 мск сотрудничающая с проектом "Апология протеста" адвокат Камилла Дзоциева корреспонденту "Кавказского узла".

В прокуратуре республики заявили, что получили обращение адвоката Бесолова. "Сообщили районному прокурору, вопрос на контроле, принимается решение о допуске адвокатов", - сказал дежурный прокурор Есиев "Кавказскому узлу".

В МВД Северной Осетии не смогли уточнить "Кавказскому узлу" причину задержания Бесолова, поскольку его задержанием занималось другое ведомство, но отметили, что "его посетил уполномоченный по правам человека, какой-либо юридической помощи он не просил".

Арсен Бесолов является административно задержанным, видимых следов телесных повреждений у него не было видно, сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев "Кавказскому узлу", который отметил, что 30 апреля посетил активиста.

"Я вышел от него около 19.00, виделся с его адвокатами, он административно задержан... Внешне он выглядит нормально, каких-либо следов телесных повреждений не видно. Я опросил его, применяли ли в отношении него спецсредства, как он себя чувствует, были ли какие-то недозволенные вещи. Он сказал, что жалоб не имеет, доставили его нормально, каких-то пожеланий и ходатайств также не было. Я прибыл в отдел по звонку его адвокатов, которые не могут попасть к нему. Переговорил с начальником райотдела, а после уже попал к нему", - рассказал омбудсмен.

По словам Цгоева, он разъяснил активисту его право в любое время обращаться за медицинской помощью, а также обратиться к омбудсмену в случае нарушения прав. "Он адекватный парень с поставленной речью, нет у него и судимостей. Не знаю, какие могут быть с ним серьезные проблемы", - добавил он.

Арсен Бесолов администрировал чат, в котором общались сторонники Вадима Чельдиева. На 29 апреля в чате состояло около 2800 участников, но после информации о задержании Бесолова их число, по данным на 23.57 мск 30 апреля, снизилось до 2628. Среди участников чата есть ряд журналистов и сотрудников правозащитных организаций. Обсуждение в чате закрыто. Из переписки в чате следует, что его участники обсуждали текущее состояние дел с задержанными, а также координировали волонтерскую деятельность по раздаче продуктов нуждающимся семьям в республике, передает корреспондент "Кавказского узла".

Арапова объяснила ответственность администратора закрытого чата за содержание переписки

Закрытый чат сторонников Чельдиева в Telegram вряд ли был взломан, среди его участников мог быть человек, связанный с правоохранительными органами, считает журналист Владимир Севриновский. "Сомневаюсь, что кто-то "хакнул" чат в Telegram, когда гораздо проще узнать то же самое методом социальной инженерии - проще говоря, подослать в этот чат своего "казачка", - сказал он "Кавказскому узлу".

Участников этого чата, судя по масштабам акции во Владикавказе, было много, и их вряд ли кто-то проверял, полагает он.

Если администратора преследуют за содержание закрытого чата в Telegram, то это является следствием применения "закона Яровой", считает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

"Если преследование будет основано на содержании чата, то, да, это будет связано с "законом Яровой". Правоохранительные органы могут обратиться к провайдерам или операторам связи и потребовать содержание переписки в чате. Согласно "закону Яровой", они обязаны сохранить эти данные. Но раз его телефон уже изъят, то они сами могут получить содержание чата, набрав пароль или взломав телефон", - сказала Арапова "Кавказскому узлу".

"Пакет Яровой" (пакет законов, названный по фамилии инициировавшей их принятие депутата Госдумы) был подписан президентом России в июле 2016 года. Поправки поддержали две трети депутатов Госдумы, в России прошли акции против поправок. Статьи из "пакета Яровой" снижают возраст уголовной ответственности за терроризм, ужесточают наказание по большинству "экстремистских" статей, вводят новые ограничения, в частности, запрещают вести миссионерскую деятельность от лица религиозных объединений, цели которых противоречат закону. Также нормы закона обязывают операторов связи хранить содержание звонков и переписки пользователей.

По словам Араповой, администратор чата не несет ответственность за то, что писали другие его участники. "Он не может нести ответственность за то, что писали другие участники закрытого чата. Это не публичный канал, где автором постов является он сам. Это как в переписке нескольких людей, где каждый несет ответственность за свои слова. Но если в чате администратор, например, писал призывы собраться и провести митинги, то за это его могут привлечь к ответственности, представив как организатора незаконных акций", - пояснила юрист.

Напомним, что инициатор несанкционированного митинга Вадим Чельдиев, призывавший собраться на центральной площади Владикавказа, был задержан еще до начала акции. Его арестовали на два месяца по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Чельдиев находится в СИЗО Пятигорска. 21 апреля суд оштрафовал его за распространение не соответствующей действительности информации о коронавирусной эпидемии в Италии.

По данным на 30 апреля, в Северной Осетии число умерших от коронавируса составляло четыре человека, общее число зараженных - 836. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".