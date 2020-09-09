Human Rights House призвала освободить политзаключенных в Азербайджане

09 сентября 2020, 18:21

Власти Азербайджана должны прекратить преследование несогласных и освободить политзаключенных, в том числе оппозиционного лидера Тофига Ягублу, заявила международная правозащитная организация Human Rights House.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Human Rights House заявила, что азербайджанские власти подавляют свободу слова, прикрываясь борьбой с распространением коронавируса, и преследуют оппозиционеров по надуманным обвинениям. 6 августа союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" обнародовал список из 192 политзаключенных.

Пять критериев понятия "политзаключенный" резолюции ПАСЕ: a) если человек задержан в нарушение одной из основных гарантий, изложенных в Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней; b) если помещен под стражу по чисто политическим причинам; c) если по политическим мотивам продолжительность и условия содержания под стражей явно не пропорциональны преступлению; d) если человек задержан на дискриминационной основе; e) если задержание стало результатом несправедливых разбирательств и связано с политическими мотивами.

В Азербайджане продолжаются репрессии, усугубленные пандемией COVID-19, заявила сегодня международная правозащитная организация Human Rights House. "Под прикрытием защиты общественного здоровья правозащитники, журналисты, блогеры, политические активисты подвергались незаконным санкциям, задержаниям и преследованиям. Не объявляя чрезвычайного положения, власти Азербайджана пытались заставить замолчать мирных студентов, правозащитников, проводящих одиночные акции протеста, женщин-правозащитников, протестующих против насилия со стороны полиции, и журналистов, пытающихся пролить свет на вышеупомянутые события", - говорится в заявлении на сайте HRH.

Правозащитники напомнили Азербайджану о подписанных этой страной международных соглашениях по правам человека. В качестве примера "кампании азербайджанских властей по подавлению критики" Human Rights House назвала приговор оппозиционеру Тофигу Ягублу.

2 сентября член Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу заявил о необъективности судебного разбирательства по уголовному делу о хулиганстве и объявил голодовку. На следующий день суд приговорил Ягублу к четырем годам и трем месяцам заключения. Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, которая признала Ягублу политзаключенным, осудили обвинительный приговор. США, Великобритания и ЕС призвали власти Азербайджана пересмотреть дело Ягублу. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также раскритиковала вердикт суда. Сегодня полиция разогнала акцию протеста в поддержку Ягублу.

Human Rights House также напомнила о разгоне массовых демонстраций в Баку в ночь с 14 на 15 июля, связанных с боевыми действиями на армяно-азербайджанской границе, и последовавших за подавлением протестов задержаниях активистов. По данным правозащитников, были задержаны не менее 80 человек.

"По крайней мере половина из них являются членами и лидерами оппозиции <...>. Примечательно, что массовые аресты происходят на фоне острой нехватки независимых юристов, способных вести политически острые дела. Местные и международные наблюдатели сообщали о том, что жертвам не предоставляется доступ к адвокату по их собственному выбору и о жестоких избиениях", - говорится в публикации.

После акции в ночь на 15 июля, в частности, были арестованы 28 активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Членам президиума партии Народного фронта Азербайджана Мамеду Ибрагиму и Фуаду Гахраманлы были предъявлены обвинения по статье о насильственном захвате власти, которые затем сняли, заменив обвинениями в преступлении против личности.

Международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность преследованиями политической оппозиции в Азербайджане. Волна арестов после акции в Баку 15 июля может привести к исчезновению и без того сильно разрозненной независимой оппозиции, говорится в заявлении организации.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".