Азербайджан заявил о пулеметных и снайперских обстрелах в зоне конфликта

07 сентября 2020, 08:58

Позиции азербайджанских войск в четырех селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 50 раз, в том числе из пулеметов и снайперских винтовок, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября Азербайджан насчитал 65 обстрелов своих позиций в зоне конфликта, днем ранее – 37 обстрелов. В свою очередь, Нагорный Карабах заявил о 300 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 30 августа по 5 сентября.

Позиции азербайджанских военных были обстреляны за сутки 50 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Стрельба, по данным министерства, велась с территории Бердского района Армении и с позиций, подконтрольных Армии обороны Нагорного Карабаха. "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района и селе Гаравелилер Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", город Берд расположен в Тавушской области Армении, с которой граничат Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08.52 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Напомним, в июле произошла эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых, из которых 12 человек - военные и один мирный житель, а также четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Обострение карабахского конфликта произошло и в апреле 2016 года. Тогда после нескольких дней активных боевых действий стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".