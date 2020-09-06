Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел в зоне конфликта

06 сентября 2020, 09:36

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны 65 раз за сутки, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и снайперских винтовок, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября Азербайджан насчитал 37 обстрелов позиций своих войск в зоне конфликта. В свою очередь Нагорный Карабах заявил о 300 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 30 августа по 5 сентября.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 65 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан и Агбулаг в Товузском районе, в селe Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, а также в селe Юхары Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики (НАР), следует из сообщения ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении. НАР отделена от основной части Азербайджана Сюникской областью Армении.

Обстрелы также велась также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, сообщило оборонное ведомство.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах к 09.20 мск сегодня.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке " Карабах: два года спустя после четырехдневной войны " на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" " Карабах после перемирия – два года войны ". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет .

Эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых, из которых 12 военных и один мирный житель, а также четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".