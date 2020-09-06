11 человек стали жертвами ДТП с участием четырех автомобилей на Кубани

06 сентября 2020, 21:01

В результате столкновения четырех автомобилей в Краснодарском крае погибли четыре человека, еще семеро получили травмы, среди пострадавших трое детей.

ДТП произошло сегодня на трассе Ейск-Краснодар. Информация о происшествии поступила в ОВД по Щербиновскому району, сообщили в главном управлении МВД по краю.

"Один из автомобилей выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с другим автомобилем, вызвав цепную реакцию [...] в ДТП столкнулись четыре автомобиля. Четыре человека погибли, семеро пострадали", - сказал представитель пресс-службы ведомства, слова которого привело РИА "Новости".

Он отметил, что по факту автомобильной аварии полицией назначена проверка.

Среди пострадавших трое детей, сообщили в администрации Ейского района. Пострадавших доставили в больницу этого муниципалитета.

"Троим прописали амбулаторное лечение [...] Еще трое находятся в реанимации, одного из них прооперировали, еще один на операции сейчас", - сказал представитель районной администрации, на которого ссылается ТАСС.

На странице паблика chp_krd в Instagram опубликовано видео с места аварии. На записи видно, что у одного из легковых автомобилей полностью разбита передняя часть кузова. Также в кадр попали еще два авто, которые в результате столкновения оказались в кювете.

На сайтах и страницах в соцсетях МВД, МЧС и Минздрава Кубани информации о ДТП на трассе Ейск-Краснодар по состоянию на 20.00 мск нет.

Как сообщал "Кавказский узел", при столкновении микроавтобуса и автобуса под Анапой 4 сентября пострадали девять человек, одна из пассажирок позже скончалась в больнице от полученных травм.