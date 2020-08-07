Сочинцы упрекнули полицию в бездействии по отношению к ночным гонщикам

07 августа 2020, 06:19

По ночам автолюбители и мотоциклисты устраивают на федеральных трассах в Сочи гонки, мешая жителям близлежащих домов спать и создавая аварийные ситуации на дорогах. В ответ на жалобы в ГИБДД приходят лишь отписки, посетовали жители Сочи.

Жители Сочи рассказали, что гонщики активизировались после того, как был открыт курортный сезон.

"Проблема возникла с открытием курортного сезона после самоизоляции. Ночью на огромных скоростях, начиная с 23.00 мск, когда большинство людей уже отдыхает, и до 05.00 мск автомобилисты и мотоциклисты носятся без глушителей с ревом... Начинают движение от Кудепсты и несутся в сторону Имеретинской низменности, и потом обратно", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Крупенко.

На Кубани 1 июня открылся курортный сезон, однако с учетом введенных ограничительных мер. Отдыхающие на пляжах Сочи должны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим при этом отменен, рассказали чиновники. Опрошенные "Кавказским узлом" гости курорта признались, что приехали вопреки опасениям заразиться коронавирусом на отдыхе, а сочинские предприниматели отнеслись с оптимизмом к наплыву туристов. При этом местные жители отметили, что гости города игнорируют нормы безопасности. С 18 июля Сочи вернулся к обычной курортной жизни, открылись аквапарки и бассейны, сообщила пресс-служба администрации города.

Он отметил, что по ночам невозможно спать, а гонщики создают аварийные ситуации на дорогах. "Если на такой скорости кто-либо из них врежется в едущее на нормальной скорости авто, то погибнут ни в чем не повинные люди. Многие уже боятся ездить по дорогам Сочи из-за этих гонщиков. Лично я опасаюсь, хотя являюсь автомобилистом со стажем", - рассказал Крупенко.

Житель Сочи также сказал, что гонками и ночным шумом возмущены все его соседи. "Обращались с коллективными заявлениями в администрацию города, в ГИБДД, в Росавтодор, прокуратуру, но все напрасно. Чиновники пересылают наши жалобы друг другу", - сказал Крупенко.

Жители поселка Некрасовка в Адлере подтвердили, что проблема с гонщиками знакома и им. "Устали жаловаться на ночные гонки рядом с поселком", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Любовь Новоселова.

Домком дома № 66 по улице Гагарина в Центральном районе Алексей Баранов рассказал, что гонщики на мотоциклах и на автомобилях собираются ночью "прямо напротив окон жильцов дома", где проложена дорога-дублер. "Гонки проходят без глушителей на огромных скоростях, а шумозащитные экраны не помогают", - сказал Баранов.

Строительство новых автомагистралей в Сочи проводилось в рамках федеральной программы "Строительство олимпийских объектов и развитие г. Сочи как горноклиматического курорта". Жители Сочи неоднократно выражали обеспокоенность планами строительства олимпийской дороги-дублера вблизи жилых домов. Несмотря на это, в феврале 2014 года движение по дублеру Курортного проспекта было открыто.

"Мало того что мы терпим соседство с федеральной трассой, где движение непрерывное, так еще эти ночные гонщики спускаются с дублера на внутригородскую дорогу и напротив наших домов начинают мыть свои машины и мотоциклы", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница улицы Новоселов Виктория Батищева. Грязь с этой автомойки течет в ручей Хлудовский и сбрасывается в реку, сказала она. "На наши обращения в Росавтодор, в полицию, в Роспотребнадзор и в прокуратуру реакции нет", - отметила Батищева.

До полусотни гонщиков, собираясь вместе на автомашинах и мотоциклах, на высоких скоростях ездят на участках федеральных дорог в районе улиц Гагарина, Чайковского, Ленина, в Адлере напротив железнодорожного вокзала, маршрут гонщиков заканчивается в районе пограничного поста на границе с Абхазией, передал корреспондент "Кавказского узла". При этом на транспортных средствах гонщиков нет никаких опознавательных знаков, а также государственных номерных знаков. В основном это молодые люди. Некоторые на дорогих и новых авто, другие - на очень старых. За некоторое время до появления полиции молодые люди успевают быстро уехать.

Сотрудники ГИБДД указали на рост числа аварий из-за нарушения скоростного режима

"После открытия курортного сезона в Сочи участились ДТП с участием водителей авто- и мототранспорта, которые не соблюдают скоростной режим. В месяц происходит не менее 30 ДТП именно из-за несоблюдения скоростного режима... Однако уследить за поведением на дорогах всех владельцев автомобилей и мотоциклов у сотрудников ГБДД нет возможности. Сами авто- и мотовладельцы должны осознавать, что создают проблемы не только для себя, но и для других участников дорожного движения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" дежурный в отделе ГИБДД УВД по городу Сочи.

"Проблему (ночных гонщиков на федеральных трассах курорта) все осознают, но четких путей ее решения пока, к сожалению, не выработано. Гонщики информируют друг друга о приезде полиции и разъезжаются, поэтому застать их на месте правонарушения бывает непросто", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член городской межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Сочи Петр Чуцков.

"Проблемы с шумами, экологией, транспортной безопасностью продолжились и после строительства в городской черте федеральных дорог. Проблема гонщиков, которые ради адреналина разгоняются на федеральных трассах на своих мотоциклах и автомобилях в ночное время, в Сочи существует уже более пяти лет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Всероссийского общества ФАР (Федерация автовладельцев России) по Сочи Алик Ле.

Ведомство отвечает лишь "за содержание, но никак не за скоростной режим на федеральных дорогах, построенных к олимпиаде", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы ДСД "Черноморье" Александр Адзянов. Он считает, что жителям следует обращаться в ГИБДД и просить их выставлять посты в местах, где отмечается скопление гонщиков в ночное время.

"Сотрудниками полка ДПС ГИБДД проведена проверка с выездом на место, в ходе которой установлено: технические средства организации дорожного движения, элементы обустройства автомобильной дроги установлены в полном объеме... на участке установлены системы видеофиксации правонарушений скоростного режима", - говорится в ответе полиции на жалобы Сергея Крупенко, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". "Из отписок следует, что у нас все отлично, и мы зря жалуемся", - констатировал Крупенко.

Юрист Роман Шикарев, независимый от данной спорной ситуации, считает, что на бездействие полиции надо жаловаться либо в прокуратуру, либо в суд. "Что касается гонщиков, то мы имеем дело с групповым хулиганством, когда группа лиц по сговору ежедневно совершает противоправные действия и нарушает общественный порядок своими ночными гонками, подвергая риску граждан и нарушая их покой и право на отдых... ГИБДД обязано патрулировать дороги круглосуточно и усиливать патрулирование там, где нарушения встречаются наиболее часто", - подчеркнул юрист. Шикарев также отметил, что бездействие силовиков может рассматриваться как халатное отношение к своим обязанностям (ст. 293 УК РФ).

Комментариями от представителей администрации и прокуратуры Сочи относительно жалоб жителей на гонщиков "Кавказский узел" пока не располагает.