15 человек стали жертвами ДТП с участием маршрутки из Краснодара

31 июля 2020, 09:47

Восемь пассажиров маршрутки, следовавшей из Краснодара в Севастополь, после столкновения со стоящим на трассе Камазом погибли, еще семеро пострадали, среди них 18-летняя беременная и 17-летний подросток.

В результате дорожной аварии с участием микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь восемь человек погибли, есть пострадавшие, написал сегодня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Он предложил помощь краснодарских врачей.

«Наши медики готовы оперативно выехать в Крым и оказать любую помощь. При необходимости направим санавиацию и проведём консультации по телемедицине», - написал глава края.

ДТП произошло утром на трассе "Таврида" в Крыму, семь человек погибли на месте, еще одна женщина умерла по пути в больницу, еще семь человек пострадали, со ссылкой на крымское управления МЧС сообщает РИА «Новости».

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, трое — в средней тяжести, среди них беременная девушка 18 лет, также среди пострадавших есть 17-летний подросток, информируют «Кубанские новости». В микроавтобусе находилось 18 человек, сообщили в прокуратуре Крыма, которая организовала проверку «исполнения перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения».

По данным спасателей, микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в стоящий грузовик Камаз с прицепом. По предварительным данным МВД, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем, пишет «Российская газета».

По данным издания, крымское управление МВД возбудило уголовное дело по статье о «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть людей» (ч. 5 ст. 264 УК России), со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД. Максимальная санкция по данной статье – семь лет заключения.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в 25 июля пять человек погибли и пять пострадали в результате автоаварии в Хасавюртовском районе Дагестана.При въезде в село Эндирей водитель автомобиля ВАЗ-21120 выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение еще с тремя машинами - "Ладой Приорой", Kia Rio и ВАЗ-21101.