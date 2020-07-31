Машина ГИБДД. Фото: Максим Тишин / Югополис

31 июля 2020, 09:47

15 человек стали жертвами ДТП с участием маршрутки из Краснодара

Восемь пассажиров маршрутки, следовавшей из Краснодара в Севастополь, после столкновения со стоящим на трассе Камазом погибли, еще семеро пострадали, среди них 18-летняя беременная и 17-летний подросток.

Скриншот сообщения в Telegram-канале губернатора Краснодарского края. https://t.me/kondratyevvi/1149В результате дорожной аварии с участием микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь восемь человек погибли, есть пострадавшие, написал сегодня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Он предложил помощь краснодарских врачей.

«Наши медики готовы оперативно выехать в Крым и оказать любую помощь. При необходимости направим санавиацию и проведём консультации по телемедицине», - написал глава края.

ДТП произошло утром на трассе "Таврида" в Крыму, семь человек погибли на месте, еще одна женщина умерла по пути в больницу, еще семь человек пострадали, со ссылкой на крымское управления МЧС сообщает РИА «Новости».  

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, трое — в средней тяжести, среди них беременная девушка 18 лет, также среди пострадавших есть 17-летний подросток, информируют «Кубанские новости». В микроавтобусе находилось 18 человек, сообщили в прокуратуре Крыма, которая организовала проверку «исполнения перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения».

По данным спасателей, микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в стоящий грузовик Камаз с прицепом. По предварительным данным МВД, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем, пишет «Российская газета».

По данным издания, крымское управление МВД возбудило уголовное дело по статье о «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть людей» (ч. 5 ст. 264 УК России), со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД. Максимальная санкция по данной статье – семь лет заключения.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в 25 июля пять человек погибли и пять пострадали в результате автоаварии в Хасавюртовском районе Дагестана.При въезде в село Эндирей водитель автомобиля ВАЗ-21120 выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение еще с тремя машинами - "Ладой Приорой", Kia Rio и ВАЗ-21101.

Примечание:

"Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими", "Махачкалинцы назвали условия безопасного проезда вдоль канала", "ДТП с двумя смертями в Дагестане стало темой дискуссий о вине водителя".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

31 июля 2020, 10:23

31 июля 2020, 09:26

31 июля 2020, 09:01

  • Власти Абхазии ввели запрет на получение пенсии в банкоматах

    В Абхазии с августа прекращается обслуживание банковских карт пенсионеров в банкоматах. Выплаты абхазским пенсионерам, а также лицам, имеющим право на получение российской пенсии, будут производиться только в кассах банков по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Изменения связаны с тем, что после смерти пенсионеров держатели их банковских карт незаконно получили более 17 миллионов рублей.

31 июля 2020, 08:09

31 июля 2020, 07:09

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи