25 июля 2020, 12:59
Десять человек стали жертвами ДТП в Дагестане
Пять человек погибли и пять пострадали в результате автоаварии в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщило МВД.
По данным ведомства, ДТП произошло сегодня ночью при въезде в село Эндирей. Водитель автомобиля ВАЗ-21120 выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение еще с тремя машинами - "Ладой Приорой", Kia Rio и ВАЗ-21101.
"В результате автоаварии пять человек погибли и пять пострадали", - сказано с сообщении на сайте МВД по Дагестану.
Пятеро пострадавших госпитализированы, пишет со ссылкой на ведомство РИА "Новости".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в январе два человека погибли при ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана. По данным МВД, водитель Porsche Cayenne выехал на полосу встречного движения и "допустил столкновение с автомашиной КамАЗ-53215".
"Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими", "Махачкалинцы назвали условия безопасного проезда вдоль канала", "ДТП с двумя смертями в Дагестане стало темой дискуссий о вине водителя".
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