Многочисленные участники вахты памяти собрались в Беслане вопреки карантину

01 сентября 2020, 15:58

Более тысячи человек приняли участие в траурных мероприятиях в Беслане в первые часы после их начала. Число участников традиционной вахты памяти не ограничивалось, несмотря на угрозу заражения коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", в школах Северной Осетии с 1 сентября проводится трехдневная вахта памяти по погибшим при теракте в бесланской школе №1 в 2004 году. В здании школы, которое стало мемориалом, запланирована заупокойная панихида, а в бесланском Дворце культуры - выставка фотографий "Помнить, чтобы жить".

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале бесланской школы №1. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В августе 2019 года скончалась одна из заложниц, Рита Дудиева, страдавшая от последствий травм, полученных 15 лет назад.

Траурные мероприятия в разрушенном здании школы начались сегодня в 09:15 мск. По данным МВД Северной Осетии, уже в первые часы вахты памяти ее посетили более тысячи человек. Люди возлагают цветы, зажигают свечи у фотографий погибших, приносят игрушки и воду, которой в течение трех дней были лишены заложники, передал ТАСС.

Несмотря на пандемию коронавируса, мероприятие могут посетить все желающие, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сопредседатель комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева. "Количество участников не регулировалось в силу той причины, что никто не мог кому-то сказать не посещать церемонию в честь памяти погибших в теракте. Но, учитывая пандемию, участники старались соблюдать масочный режим, держать социальную дистанцию. Не всегда это удавалось, но все равно меры предосторожности принимались", - сообщила Гадиева.

Организаторам траурных мероприятий в Северной Осетии рекомендовано "принять меры по обеспечению социального дистанцирования между лицами, участвующими в указанных мероприятиях, и по использованию ими средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие), а также средств дезинфекции; принять меры по возможному ограничению численности лиц, участвующих в траурных (похоронных и поминальных) мероприятиях", говорится в пункте 5 указа главы республики от 17 июля. Полный текст указа "О снятии отдельных ограничений, установленных в связи с введением на территории Республики Северная Осетия-Алания режима повышенной готовности" опубликован 20 июля "Российской газетой" .

По оценке Анеты Гадиевой, в этом году количество участников примерно такое же, как и в предыдущие. "С первых минут двор школы был наполнен, люди продолжали подходить. Это такой день, что даже пандемия и опасность заразиться не могут заставить людей сидеть дома и не принять участие в памятном мероприятии", - отметила она.

Председатель комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева еще в начале августа призвала воздержаться от массового посещения мероприятий, связанных с памятью жертв теракта. В первую очередь это касается детей и пожилых, отметила она. На проведенном властями Северной Осетии совещании решено было сократить на траурных мероприятиях число чиновников и делегатов от различных организаций, информировало 11 августа издание "15 регион".

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по коронавирусу, в том числе в Северной Осетии. Динамика распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Участница памятного мероприятия студентка Тамила отметила, что носила маску и старалась соблюдать социальную дистанцию. "Людей было много, и не всегда мне удавалось соблюдать социальную дистанцию. Но я старалась. Столпотворения не было. Носила маску на всякий случай, чтобы в случае чего хотя бы других не заразить. Сегодня такой день, что ни пандемия, ни другая причина не может оставить нас дома. Я не могла не почтить память погибших, в том числе память моей матери", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мало кто из участников траурного мероприятия пришел в маске, отметила пенсионерка Раиса. "Мы приходим сюда и забываем обо всем - вспоминаем только этот ужасный день, вспоминаем наших детей. Разве я могу в этот момент думать про маску? Конечно, нет. Мои мысли только с моей дочерью", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам пенсионерки, людей сегодня было много, как обычно. "Все приходят в школу в этот день. Все грустные, у всех слезы на глазах - по-другому невозможно", - сказала она.

Отметим, что власти Северной Осетии в 2018 году отказались переносить начало учебного года с 1 на 4 сентября из-за Дня скорби по жертвам теракта в Беслане, несмотря на просьбы местных жителей. В этом году начало учебного года перенесено не только в Северной, но и в Южной Осетии.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника теракта и последовавших за ним событий. Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".