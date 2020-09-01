Северная и Южная Осетии перенесли День знаний в память о жертвах теракта в Беслане

01 сентября 2020, 12:46

В школах Северной Осетии линейки пройдут 4 сентября, после трехдневной вахты памяти о жертвах теракта в Беслане, информировало Минобрнауки региона. В Южной Осетии новый учебный год начнется 5 сентября, сообщили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 августа "Матери Беслана" провели в Волгограде выставку фотографий и картин о захвате террористами заложников в бесланской школе. Посетители отметили, что выставка помогает сплотиться против терроризма.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале бесланской школы №1. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В августе 2019 года скончалась одна из заложниц, Рита Дудиева, страдавшая от последствий травм, полученных 15 лет назад.

В школах Северной Осетии с 1 сентября проводится трехдневная вахта памяти по погибшим при теракте в бесланской школе №1 в 2004 году, сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства Северной Осетии. "В первый день вахты памяти, в день захвата школы 1 сентября в 09:15 мск, когда раздался первый выстрел террористов, во дворе школы раздастся школьный звонок и начнется возложение цветов. В нем будут участвовать чиновники, общественники, жители и гости республики", – привел ТАСС слова сотрудника пресс-службы.

В спортзале школы, где держали заложников, около фотографий погибших в рамках акции зажжены свечи, во двор школы принесут игрушки и воду, в память о том, что террористы на протяжении трех дней не давали ее пить заложникам. Все три дня будет звучать траурная музыка. В школе пройдет заупокойная панихида, а в бесланском Дворце культуры пройдет выставка фотографий "Помнить, чтобы жить", на которой будут представлены кадры освобождения детей и взрослых, рассказал сотрудник пресс-службы.

4 сентября школы Северной Осетии примут более 90 тысяч учеников, из этого числа 9700 – первоклассники, сообщило 31 августа на своем сайте Минобрнауки региона. "Линейки пройдут 4 сентября только для обучающихся 1-х и 11-х классов, допускается присутствие родителей в средствах индивидуальной защиты. Все требования Роспотребнадзора должны быть соблюдены в обязательном порядке. Линейки по продолжительности должны быть небольшими – 15-20 минут, но этого времени хватит для поздравлений и добрых пожеланий", – сказала глава Минобрнауки Северной Осетии Людмила Башарина, слова которой опубликованы 31 августа на странице ведомства в Instagram.

В рамках соблюдения требования Роспотребнадзора, в предстоящем учебном году внутри школ будет ограничено перемещение, все кабинеты обеспечены антисептиками. Также будет введено ежедневное обеззараживание воздуха, сообщила Людмила Башарина 11 августа в эфире телеканала "Осетия Ырыстон". "Мы от кабинетной системы временно отойдем, в основном дети будут сидеть в одном классе", – отметила она.

Власти Южной Осетии в 2018 году в знак солидарности с жертвами Бесланской трагедии перенесли начало учебного года с 1 сентября на 5 сентября. Местные жители поддержали перенос Дня знаний. Власти Северной Осетии в 2018 году отказались переносить начало учебного года с 1 на 4 сентября из-за Дня скорби по жертвам теракта в Беслане, несмотря на просьбы местных жителей.

В Южной Осетии образовательные учреждения примут учеников 5 сентября, сообщила министерства образования региона Яна Плиева. "Пятого сентября в школах пройдут торжественные линейки, прозвенят первые звонки. Тогда же начнутся занятия в Цхинвальском многопрофильном колледже и медицинском училище", – привел 17 августа "Sputnik Осетия" слова Плиевой. Она отметила, что формат обучения будет стационарным, дистанционный не рассматривается.

В новом учебном году в школы Южной Осетии пойдут 663 первоклассника, сообщило Минобразования региона. "Учебный процесс в 52 общеобразовательных учреждениях начнется 5 сентября. В этот день пороги школ переступят 663 ребенка. По традиции первоклашек будут чествовать на торжественных линейках, которые посетят учащиеся, их родители, педагоги, официальные лица республики", – привело 19 августа ИА "Рес" сообщение ведомства.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника теракта и последовавших за ним событий.