Жители Южной Осетии поддержали решение о переносе Дня знаний

07 августа 2019, 12:46

Учебный год в школах Южной Осетии начнется 5 сентября в знак солидарности с жертвами Бесланской трагедии. Точный план траурных мероприятий будет согласован к концу августа. Местные жители с одобрением отнеслись к переносу Дня знаний.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году власти Южной Осетии также перенесли День знаний на 5 сентября. 3 сентября более шести тысяч человек, в том числе делегация из Южной Осетии, почтили в Беслане память жертв теракта в местной школе № 1.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале бесланской школы № 1. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)".

Новый учебный год в Южной Осетии начнется 5 сентября. Перенос даты на несколько дней станет знаком солидарности с жертвами Бесланской трагедии и их родственниками, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобразования Южной Осетии.

"Решение о переносе Дня знаний было принято два года назад на педагогической конференции. Тогда президент Анатолий Бибилов интересовался мнением педагогов и родителей школьников о переносе начала учебного года, и было принято решение начинать учебу 5 сентября", - пояснили в пресс-службе. В ведомстве также уточнили, что после торжественных линеек 5 сентября для первоклассников будут проводить уроки мира и о трагедии в Беслане.

Кроме того, ежегодно в Южной Осетии отдают дань памяти жертвам Бесланской трагедии. Каждый год 3 сентября к храму Пресвятой Богородицы школьники приносят цветы и запускают в небо 334 воздушных белых шаров по числу жертв теракта, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Точный план траурных мероприятий по жертвам Беслана в этом году будет определен к концу августа, сообщили в организационном отделе министерства культуры Южной Осетии. "Сейчас мы подготовили план мероприятий и акции, посвященные 11-летию со дня августовской трагедии (вооруженный конфликт в Цхинвале 7-8 августа 2008 года. - Прим. "Кавказского узла"). После этого еще запланированы мероприятия ко Дню признания независимости Южной Осетии - это 26 августа. Примерно в конце августа будет определен точный план мероприятий по жертвам Бесланской трагедии", - сказали в Минкульте.

Военные действия в Южной Осетии в 2008 году начались в ночь с 7 на 8 августа массированным обстрелом Цхинвала грузинской артиллерией и ответными действиями российских вооруженных сил, располагавшихся на территории и вблизи границ Южной Осетии. Боевые действия продолжались пять дней, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)". В связи с проведением памятных мероприятий в Южной Осетии в этом году с вечера 6 августа до утра 9 августа закрыта граница с Грузией.

Жители Южной Осетии с одобрением отнеслись к переносу Дня знаний

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" местные жители считают верным решение властей о переносе даты. Мама пятиклассника Аза Тедеева считает, что трагедия, произошедшая в Беслане, "не должна забываться по прошествии времени". "То, что начало учебного года переносится на пятое сентября, это правильно, так как мы все помним трагедию Беслана. Это боль осетин не только в Северной Осетии, но и у нас в Южной Осетии", - рассказала Тедеева.

"В 2004 году весь мир был потрясен ужасом и жестокостью совершенного в Беслане теракта, жертвами которого стали невинные дети. Конечно, дань памяти, скорбь по этим детям, учителям и бойцам есть основание для того, чтобы 1 сентября переносили на пятое число. Звон школьного колокольчика 1 сентября для кого-то стал последним звуком в жизни", - считает мать ученицы третьего класса Алена Гагиева.

Мама второклассницы Эльда Бязрова рассказала, что 1 сентября в Южной Осетии уже "никогда не будет ассоциироваться с праздником". "Когда случился теракт, я была студенткой, незамужней девушкой. Это было ужасно. Из Цхинвала в Беслан ехали добровольцы, чтобы хоть как-то помочь в спасении детей. Сегодня я сама мама, и я даже не хочу представлять, что пережили те мамы, дети которых остались в стенах бесланской школы", - сообщила Бязрова.

Отец ученика 10-го класса Вадим Тедеев считает, что перенос даты начала учебного года – единственно верное решение. "Конечно, надо было переносить начало учебного года. В Северной Осетии пусть власти (примут решение) о переносе начала учебного года. Это общее горе, а не Беслана", - заявил Вадим Тедеев.

Отметим, что траурные мероприятия в Северной Осетии, посвященные Дню памяти жертв теракта в Беслане, начнутся 1 сентября со звонка в первой школе. В мероприятия 1-3 сентября будут включены литургии, возложение цветов, крестный ход и пресс-конференция с участием "Матерей Беслана".