Власти Северной Осетии определились с планами траурных мероприятий в Беслане

01 августа 2019, 05:53

В траурные мероприятия 1-3 сентября, посвященные Дню памяти жертв теракта в Беслане, будут включены литургии, возложение цветов, крестный ход и пресс-конференция с участием "Матерей Беслана".

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале бесланской школы №1. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)".

Траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв теракта в Беслане, начнутся 1 сентября со звонка в первой школе. Затем состоится возложение цветов, а вечером в память о погибших будут зажжены свечи. В разрушенном спортзале будет совершена заупокойная литургия. 2 сентября состоится реквием по погибшим, пишет 30 июля "Осетия-Ирыстон".

3 сентября будет проведена Божественная литургия. В 13.05 - в это время в школе прогремел взрыв 15 лет назад - в школьном дворе дважды ударят в колокол. Память погибших почтут минутой молчания, а затем школьники выпустят 344 воздушных шара в небо - по числу погибших. В 13.40 состоится крестный ход с портретами погибших от храма, построенного во дворе школы, к мемориальному комплексу "Древо скорби", сообщают "Кавказ-реалии".

Кроме того, 1 сентября в районном Доме культуры предполагается провести пресс-конференцию "Матерей Беслана", сообщает "Градус Осетии".

Напомним, что 13 апреля 2017 года Европейский суд по правам человека признал, что российскими властями не были приняты необходимые меры для того, чтобы расследовать все обстоятельства теракта и причины гибели заложников при захвате бесланской школы в 2004 году. Суд также присудил 409 заявителям компенсацию в размере 2,955 миллиона евро и 88 тысяч евро для возмещения судебных расходов. В России продолжается расследование дела о теракте.

Полпред президента в СКФО Александр Матовников 6 декабря 2018 года признал, что штурм захваченной террористами школы в Беслане, против которого выступали местные жители, готовился изначально. Это заявление - первое со времени теракта признание властей в том, что штурм школы был запланированным. Матовников также подтвердил, что школу действительно обстреливали из танка. Представители комитета "Матери Беслана" удивлены словами Матовникова. По словам зампреда комитета Анеты Гадиевой, его слова о выстрелах из танка опровергаются показаниями свидетелей.

О том, что шквальный огонь из огнеметов и танков велся в то время, когда в школе еще находились заложники, заявили и активистки "Голоса Беслана", которые провели протестную акцию 1 сентября 2016 года.