Политические требования стали препятствием для обмена пленными между Азербайджаном и Арменией

28 августа 2020, 16:27

Обмену пленными по принципу "всех на всех" мешает неприемлемое для Азербайджана требование Армении подключить к переговорам власти Нагорного Карабаха, считают бакинские политологи. МИД Азербайджана назвал необоснованными обвинения в давлении на взятого в плен офицера Гургена Алавердяна.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа Служба госбезопасности Азербайджана опубликовала видеообращение Гургена Алавердяна, в котором тот сообщил, что был направлен для совершения диверсии, раскаивается в содеянном и "хочет служить Азербайджану". Офицер по принуждению зачитал заранее заготовленный текст, предположили эксперты в Ереване. МИД Армении расценил действия Азербайджана как нарушение прав военнопленного.

Армянский офицер Гурген Алавердян 23 августа был взят в плен в зоне карабахского конфликта, по версии Минобороны Азербайджана, как участник диверсионной разведгруппы. По версии Минобороны Армении, офицер не является диверсантом, а заблудился из-за непогоды. 25 августа ему были предъявлены уголовные обвинения по целому ряду статей УК Азербайджана, в том числе о шпионаже и ведении агрессивной войны.

Гурген Алавердян стал третьим армянским военным, задержанным в Азербайджане, указала член мониторинговой группы правозащитных организаций Азербайджана, участница ряда совместных проектов представителей гражданских обществ Армении и Азербайджана Новелла Джафароглу. Она также отметила, что армяно-азербайджанскую границу пересекают и гражданские лица.

"Гражданин Армении перешел на азербайджанскую сторону в июле через участок границы в Нахичеванской автономной республике. Армянская сторона удерживает двух азербайджанских гражданских лиц - Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова. Кроме того, в июне сообщалось о задержании на границе еще одного гражданского лица из Азербайджана", - сказала Джафароглу корреспонденту "Кавказского узла".

В июне сотрудники Службы нацбезопасности Армении задержали азербайджанца в селе Арегуни в Гегаркуникской области. Задержанный утверждает, что работал пастухом в приграничном районе Азербайджана и решил покинуть страну, рассказал глава села. В июле житель Армении Нарек Сардарян перешел границу с Нахичеванской автономной республикой и попросил дать ему гражданство, сообщают власти Азербайджана. По данным властей Азербайджана, в Нагорном Карабахе остаются осужденные азербайджанские граждане Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, а в Азербайджане – осужденные армянские военные Арсен Багдасарян и Карен Казарян. Азербайджан предлагал обменяться заключенными. Критики этого предложения в Армении и Нагорном Карабахе сочли обмен неравноценным.

По мнению Новеллы Джафароглу, стороны конфликта, исходя из гуманитарных соображений, должны освободить всех этих людей и предоставить им возможность вернуться на родину или же уехать в третьи страны. Формально переговоры об освобождении удерживаемых лиц ведутся между госкомиссиями Армении и Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, а практическую реализацию договоренностей при освобождении осуществляет Международный комитет Красного Креста. Однако, как полагает Джафароглу, для освобождения пленных и заложников не хватает политического решения властей.

Она отметила, что власти Азербайджана не раз предлагали обменять удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". "К сожалению, армянская сторона не принимает это предложение. Мне кажется, что в Ереване на первый план выдвигают политические соображения, нежели гуманитарный аспект вопроса. Армения апеллирует к тому, что Гулиева и Аскерова осудили в Нагорном Карабахе, и их освобождение зависит от карабахских властей", - пояснила Джафароглу.

Решение суда непризнанного государственного образования не может считаться легитимным, оспорила Новелла Джафароглу аргумент властей Армении. Кроме того, она уверена в невиновности осужденных в Нагорном Карабахе. "На самом деле Гулиев и Аскеров были задержаны, когда посещали родные места - могилы родственников в Кельбаджарском районе. Они и ранее были там и потом выставляли видео своих сел, кладбищ в интернете. Разве военный, диверсант делал бы это?" - отметила Джафароглу.

Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров были задержаны в 2014 году и обвинены в незаконном пересечении границы Нагорного Карабаха, шпионаже, хранении боеприпасов, похищении и убийстве подростка, убийстве офицера армянской армии и краже. Подсудимые отвергли обвинения в убийстве и шпионаже, а по другим эпизодам частично признали вину. Суд приговорил Гулиева к 22 годам заключения, а Аскерова - к пожизненному сроку. В феврале 2019 года МИД Нагорного Карабаха исключил возможность освобождения или обмена Гулиева и Аскерова.



В истории нагорно-карабахского конфликта были случаи освобождения осужденных, указала Джафароглу. "Это произошло в 1996 году при посредничестве тогдашнего главы МИД России Евгения Примакова. Азербайджанская сторона первой отпустила 39 армян. Среди них были четверо лиц, осужденных за тяжкие преступления: убийства мирных граждан, совершение терактов на территории Азербайджана. Тогда состоялся обмен по принципу «всех на всех». Думаю, что и сейчас такой обмен возможен", - полагает Новелла Джафароглу.

Член Комитета по международным отношения парламента Азербайджана, политолог Расим Мусабеков также считает, что обмену удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" препятствует позиция Армении. Отказываясь обсуждать вопрос об освобождении Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, Армения пытается заставить власти Азербайджана допустить трехстороннее обсуждение с участием представителей Нагорного Карабаха, подчеркнул Мусабеков. Он расценил это как политизацию вопроса об обмене.

"Переговоры по урегулированию конфликта ведутся под эгидой Минской группы ОБСЕ между Арменией и Азербайджаном. Все международные организации, мировые центры силы ведут диалог по карабахскому конфликту с Азербайджаном и Арменией", - напомнил политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Другой азербайджанский политолог, член Общественного совета по Нагорному Карабаху Зардушт Ализаде согласен с этим мнением. "В Ереване, видимо, хотят извлечь политические дивиденды из сугубо гуманитарного вопроса", - сказал Ализаде корреспонденту "Кавказского узла". На его взгляд, проблема обмена людьми может быть решена, если на этом будут настаивать страны-сопредседатели Минской группы или даже одна только Россия.

Представители Госкомиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и пропавших без вести оказались недоступны для комментариев.

Азербайджан отверг обвинения в нарушении прав Алавердяна

МИД Азербайджана в ответ на обвинения, связанные с задержанием Гургена Алавердяна, заявил, что власти Армении стремятся "совершить очередную авантюру на линии фронта и обострить военную обстановку". Алавердян был задержан на фоне интенсификации армянской стороной разведывательных операций на различных участках фронта и более активного, чем раньше, использования беспилотников, подчеркнул МИД.

Обвинения в давлении на пленного ведомство назвало "необоснованными и бредовыми", "попыткой отвлечь внимание международной общественности и армянского общества от неудач <...> авантюрной военной политики". В заявлении говорится, что обращение с взятым в плен осуществляется в соответствии с требованиями международного гуманитарного права.

"Кавказский узел" размещает новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".