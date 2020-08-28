Военнослужащий армии Армении. Фото: пресс-служба Минобороны Армении http://www.mil.am/ru/news/8291

28 августа 2020, 09:36

МИД Армении обвинил Азербайджан в давлении на пленного офицера

Азербайджанская сторона вынудила армянского офицера Гургена Алавердяна зачитать видеообращение с раскаянием, заявил МИД Армении, расценив действия Азербайджана как нарушение прав военнопленного.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа Служба госбезопасности Азербайджана опубликовала видеообращение Гургена Алавердяна, в котором тот сообщил, что был направлен для совершения диверсии, раскаивается в содеянном и "хочет служить Азербайджану". Офицер  по принуждению зачитал заранее заготовленный текст, предположили эксперты в Ереване.  

Армянский офицер Гурген Алавердян 23 августа был взят в плен в зоне карабахского конфликта, по версии Минобороны Азербайджана, как участник диверсионной разведгруппы. По версии Минобороны Армении, офицер не является диверсантом, а заблудился из-за непогоды. 25 августа ему были предъявлены уголовные обвинения по целому ряду статей УК Азербайджана, в том числе о шпионаже и ведении агрессивной войны.

МИД Армении выступил с заявлением, в котором осудил действия Азербайджана в отношении Гургена Алавердяна, посчитав их "открытым и грубым нарушением международного гуманитарного права", сообщает сегодня "Sputnik Армения".

Согласно заявлению, Баку "таким образом отвергает право военнопленных" на уважение их чести и достоинства, закрепленное третьей Женевской конвенцией. "Режим Азербайджана [...] скрывает провал собственной армии в июльских боях такими фальшивыми текстами, навязанными военнопленному", - приводит издание цитату из документа.

12 июля произошла эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

"Мы решительно осуждаем унижающее достоинство обращение с офицером Гургеном Алавердяном", - цитирует заявление МИД Армении News.am.

Напомним, ранее глава Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов и глава организации "Военные офицеры" Тельман Абилов не исключили, что азербайджанская сторона согласится обменять Алавердяна и еще трех жителей Армении на своих граждан, находящихся в Нагорном Карабахе и Армении.

"Кавказский узел" размещает новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Лавров и Алиев заявили о необходимости мирно решить карабахский конфликт", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии", "Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани".

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