Проверка выполнения задач 5-го соединения N-ской воинской части на боевых позициях Армении. Фото пресс-службы МО Армении

25 августа 2020, 08:34

Азербайджан насчитал 45 обстрелов в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в двух приграничных районах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа Азербайджан сообщил о 28 обстрелах со стороны Армении за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 45 раз", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Коханеби, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 08.30 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Напомним, эскалация конфликта произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджанские аналитики сочли возможным обмен пленного армянского офицера", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Армения сообщила о ранении контрактника после обстрела".

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