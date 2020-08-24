Азербайджан сообщил об обстрелах четырех приграничных сел

24 августа 2020, 09:21

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 28 раз за сутки, в том числе в селах на границе с Арменией, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа Азербайджан сообщил о 37 обстрелах со стороны Армении за сутки, а днем ранее - о 34.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз", - говорится сегодня в сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Агбулаг и Гаралар в Товузском районе, в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью, расположенной северо-востоке Армении.

Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

"Кавказский узел" также писал, что Минобороны Азербайджана 23 августа сообщило о столкновении с диверсантами в зоне карабахского конфликта, армянский офицер был взят в плен. Гурген Алавердян не является диверсантом, он заблудился из-за неблагоприятных погодных условий, заявило Минобороны Армении.

Напомним, эскалация конфликта произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".