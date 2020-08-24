Наводчик. Фото пресс-службы МО Армении http://mil.am/hy/news/8252

24 августа 2020, 09:21

Азербайджан сообщил об обстрелах четырех приграничных сел

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 28 раз за сутки, в том числе в селах на границе с Арменией, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа Азербайджан сообщил о 37 обстрелах со стороны Армении за сутки, а днем ранее - о 34.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз", - говорится сегодня в сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Агбулаг и Гаралар в Товузском районе, в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью, расположенной северо-востоке Армении.

Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

"Кавказский узел" также писал, что Минобороны Азербайджана 23 августа сообщило о столкновении с диверсантами в зоне карабахского конфликта, армянский офицер был взят в плен. Гурген Алавердян не является диверсантом, он заблудился из-за неблагоприятных погодных условий, заявило Минобороны Армении.

Напомним, эскалация конфликта произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Армения сообщила о ранении контрактника после обстрела", "Число погибших после удара беспилотника в Нагорном Карабахе выросло до семи".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Реклама
Лента новостей

24 августа 2020, 10:57

  • Дагестанские родители раскритиковали ограничения на работу детских садов

    Государственные детские сады в Дагестане возобновят свою работу лишь на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса, но эпидситуация пока не позволяет сделать это, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском Роспотребнадзоре. Пользователи Instagram отметили, что при этом частные детские сады уже работают, а дежурные группы в государственных детсадах открыты только для детей госслужащих.

24 августа 2020, 10:32

24 августа 2020, 08:21

24 августа 2020, 07:21

24 августа 2020, 06:23

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи