Выходцы из Чечни рассказали об активности "Стражей морали" в Европе

21 августа 2020, 10:00

Задержанные в Австрии члены группировки "Стражи морали" имеют отдаленное представление о чеченских традициях, соблюдения которых требуют от уроженок Чечни, рассказали представители диаспоры. По их словам, подобные группировки "хранителей нравов" действуют также во Франции, Бельгии и Германии.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа стало известно, что силовики в Австрии задержали пятерых мужчин и женщину, в возрасте 19-37 лет, подозреваемых в создании преступного сообщества и "причинении множественных телесных повреждений". В группе "Стражи морали" есть и другие участники, предположили полицейские.

По версии полиции, группировка "Стражи морали" возникла в начале 2020 года, на счету ее членов не менее 10 случаев запугивания и избиения членов чеченской диаспоры в Вене и Линце. Жертвами в основном становились женщины, иногда их партнеры и семьи, которым ставили в вину "аморальное" или "слишком западное" поведение. Члены группировки отслеживали в соцсетях публикации фотографий и видео с пляжа и вечеринок, а затем рассылали угрозы. Всего в деле фигурируют 10 пострадавших, сообщило управление полиции Австрии.

Полиция начала заниматься делом "Стражей морали" еще в марте, накануне карантина – после того, как в полицию обратилась мать одной из девушек, ставшей объектом внимания "Стражей морали", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" бывшая журналистка, представительница чеченской диаспоры Австрии Амина, лично знакомая с участниками этого дела.

По ее словам, задержали предполагаемых членов группировки еще в середине июня. "Полиция сообщила об этом только сейчас, по-видимому, в связи с тем, что приближается суд. Скорее всего, он будет открытым, если только речь не идет о несовершеннолетних. Я знаю хорошо одного члена этой группы, насколько женщина преклонных лет может знать молодого человека лет 20 – знаю его семью. Остальных знаю поверхностно, но, конечно, не всех. Даже не знаю, сколько всего их было в этой группе – допускаю, что немало. И точно так же знаю и нескольких девушек, которым досталось. Очень многих задерживали, допрашивали и отпускали. Сейчас под стражей все еще остается несколько человек", - рассказала она, добавив, что обнаруженное у задержанных оружие – это газовые пистолеты, не запрещенные законом.

По словам Амины, "Стражи морали" свою группу в соцсети назвали по-немецки – Sittenwächter ("Хранители нравов"). "И все там было на немецком. Радетели чеченских традиций не знают толком чеченского языка. Между собой они общаются в основном по-немецки. Даже этот пример показывает абсурдность происходящего", - сказала она.

Бывшая журналистка охарактеризовала членов группы как "довольно светских ребят, которые считают себя настоящими чеченцами". "Это тот случай, когда человек хочет сделать что-то хорошее, но из этого получается зло. Фотографии и видео этих девочек они выкладывали не сразу. Сначала вызывали их на контакт, на разговор. Пытались их уговорить, угрожали: «Если не будете вести себя правильно, то мы опозорим вас». Они понятия не имеют, что вообще-то, по чеченским традициям, они не имеют никакого права к чужим девушкам обращаться, следить за ними, можно сказать, подглядывать в замочную скважину и еще и выкладывать это в паблике. [...] Если мы говорим о традициях, то это внутрисемейное дело. Максимум, что они могли бы сделать (но и это не их дело) – маме, отцу сказать об этом. Но, видимо, им было проще всего связаться с девушками напрямую. Это действительно хорошие ребята – всегда придут на помощь, уважительно относятся к старшим, и они поступали так, потому что считали, что они «братья, которые беспокоются о репутации сестер». Но со своими родными сестрами они бы так не поступали. Я это абсолютно осуждаю", - сказала Амина.

По ее мнению, эти молодые люди родились в Европе или были вывезены из Чечни еще детьми и знают о родине мало, черпая знания из интернета. "Они не знают историю Чечни, историю семей и даже не знают историю двух прошедших войн. Но при этом у них тоска по родине, потому что они еще долго будут здесь чужими. Они живут и растут с осознанием того, что их не любят, не воспринимают, они никогда не будут своими. И вот их тянет к тем якобы прекрасным корням, которые они потеряли. И вот такие это приняло уродливые формы", - сказала бывшая журналистка.

В прессе сообщалось, что часть фотографий "Стражи морали" вывесили в мечети, добавила она. "Мне ничего не известно об этом, а я довольно хорошо знаю эту ситуацию. Возможно, речь идет о каких-то маленьких молельных домах. В больших мечетях ничего такого не было", - сказала Амина.

Руководитель «Культурного объединения Ичкерия» в Австрии Хусейн Исханов подтвердил, что поведение девушек, привлекшее внимание "Стражей морали", - это внутрисемейное дело уроженок Чечни. "Прикрываться чеченскими традициями в данном случае абсурд, поскольку такие вещи - как одеваться, как вести себя - обсуждаются только в семье", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что полиция не обращалась к его ассоциации за помощью или разъяснениями.

Преследованиям подвергаются также чеченки во Франции, Бельгии и Германии

Проживающая в Париже юрист Лейла рада тому, что в Австрии заведено дело на "Стражей морали", потому что, по ее словам, случаи преследования чеченских девушек в странах Европы стали систематическими.

"Такие группы существуют повсюду в Европе. Когда существовал так называемый «Карфаген», его активисты угрожали и европейским чеченкам. Закидывают фото девушек в свою группу, если у девушки закрытый профиль, то сами добавляются и воруют фото. Потом грузят на свою страницу и позорят. Причём они даже девочек, которые во Франции или Бельгии живут, туда вывешивали и бросали клич: "Такая-то в Бельгии подстриглась, как мальчик, ночует у своей подруги-француженки, есть ли кто-то в этом городе, чтобы подъехать, вразумить ее?" Их заблокировали, они добились разблокировки, потом их снова заблокировали, но появились другие группы", - рассказала Лейла корреспонденту "Кавказского узла".

На странице паблика "Карфаген" в соцсети "ВКонтакте" публиковались фотографии чеченок из их аккаунтов, а участники группы призывали родственников девушек "разобраться" с ними. На фотографиях участники "Карфагена" сами закрашивали непокрытые части тела девушек, но не их имена. Это позволяло вступить в травлю жертвы всем, кто состоял в группе. В сентябре 2017 года стало известно, что паблик "Карфаген" внесен в реестр запрещенных ресурсов, говорится в справке "Кавказского узла" "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане".

В частности, по словам Лейлы, девушки создали группу «Антикарфаген» против парней. "Группа была в Telegram и просуществовала два-три дня. Собирали коллаж – с одной стороны скриншоты высказываний парней о том, какие девушки стали «проститутки», потому что, оказывается, с непокрытыми волосами ходят, с французами здороваются. С другой стороны - эти же чеченцы сами себя снимали во время интимных свиданий, естественно, с неченскими девушками, и это выложили. Ну, в ответ последовали угрозы «мы тех, кто создал Антикарфаген, найдем». Я написала: "Вы тут радикалы собрались. Сейчас я в полицию напишу заявление". Мне человек шесть написали в личку: "Сестра, прошу тебя, не надо". Сколько можно это терпеть?" - сказала Лейла.

По ее словам, во французской Ницце уроженки Чечни опасаются быть сфотографированными на пляже. "В этом году моя мать перенесла коронавирус, есть тенденция к астме. Она очень редко ездит отдыхать, но в этом году решила поехать в Ниццу. И она говорит «Я слышала, что парни приходят на пляж, выискивают чеченок, фотографируют, выкладывают фотографии и позорят». В итоге она все-таки поехала в Ниццу. Она рассказала: "Мы в пять утра шли к морю, поскольку ни один озабоченный моралью мужчина в это время не оторвет себя от дивана. Были на море до восьми утра и потом возвращались". И это просто чтобы искупаться в обычном купальнике! И в моей семье есть те, кто носит хиджаб и купаются в буркини (купальный костюм для мусульманок, закрывающий почти все тело. – Прим. "Кавказского узла"), но таких немного", - рассказала Лейла.

В роли "хранителей нравов" выступают и женщины, сообщила она. "На мою подругу в Париже, которая шла в джинсах в университет на учебу и говорила по телефону по-чеченски, напала дама 40-50 лет, крепко схватила за руку, кричала: «Приведи себя в порядок, почему ты пытаешься быть француженкой? Да на тебе же никто не женится». Подруге кое-как удалось высвободить руку со словами «Не переживайте, я замужем и у меня маленький ребенок есть» и убежать. Вслед та женщина кричала: «Бедный твой муж»", - сказала Лейла.

Женщина призналась, что и сама опасается быть сфотографированной, когда возвращается домой поздно вечером. "Эти молодые люди живут в Европе, где у них есть возможность свободно жить, практиковать религию и в то же время получать образование и строить карьеру, но они бездельничают и занимаются фотографированием девушек. Да, есть и нормальная молодежь, но мужчины прогрессивных взглядов и рот раскрыть не смеют даже в Европе среди чеченцев – эти темы табуированы", - сказала Лейла.

В чеченской диаспоре в Австрии давно ходили слухи о неких «стражах морали», рассказал корреспонденту "Кавказского узла" беженец из Чечни Ибрагим Никархо. "Преследовали женщин, снимали их и шантажировали. Политически эти люди себя никак не проявляли – то есть, ни на какие протесты против кадыровской власти они не выходили. Это какие-то суслики, которых никто не видит, а потом раз – и они начинают женщин фотографировать", - сказал он.

Живущая в Германии беженка из Чечни Рубати Мицаева призналась, что тоже стала объектом такой травли. "Про меня тоже пишут подобные гадости, «позорят» в соцсетях. Я рада, если, наконец, состоится суд и задержанные понесут наказание", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что в Чечне нестандартная одежда, увлечение рэпом или атеистические взгляды вызывают осуждение общества и могут стать поводом для задержания.

7 января Минтуризма Чечни опубликовало памятку для туристов, порекомендовав одеваться "скромнее". "Не советуем женщинам надевать вызывающую одежду. Принцип очень прост: чем вы скромнее одеты, тем проще вам будет в Чечне. Для мужчин: в Чечне не принято появляться на людях в шортах, а также не рекомендуется носить майки без рукавов", - говорится в памятке. Пользователи Instagram сочли оправданными эти советы туристам. Памятка для туристов может быть полезной, чтобы гости республики понимали, что может вызвать недовольство местных жителей, согласились опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

В соседнем с Чечней Дагестане, по словам местной активистки Светланы Анохиной, девушек "за достаточно невинные фото в лифчиках терроризируют, грозят убить, обзывают или требуют с них денег и шантажируют", а за открытое согласие с идеями феминизма, принадлежность к "неформалам" или жалобы на насилие и шантаж местные жительницы подвергаются травле и получают угрозы.

Особую активность "борцы за нравственность" в Дагестане проявили в 2018 году. Тогда они добились отмены аниме-фестиваля, ряда концертов музыкантов и проката фильмов, говорится в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".