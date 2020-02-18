“(Не)безопасный город”: быть неформалом в Чечне опасно для жизни

18 февраля 2020, 17:04

Нестандартная одежда, увлечение рэпом или атеистические взгляды вызывают осуждение в чеченском обществе и могут стать поводом для задержания силовиками, рассказали пять грозненских неформалов авторам проекта “(Не)безопасный город”.

В Чечне "необязательно быть глубоко религиозным, оппозиционером или гомосексуалом – преследовать могут любого, кто немного отличается от остальных", утверждают авторы проекта "(Не)безопасный город". В материале Екатерины Нерозниковой, опубликованном на сайте проекта в феврале, рассказывается о пяти грозненцах-неформалах. "Быть нефором плохо, осуждаемо и ненормально, за это можно быть избитым, попасть в РОВД, потерять работу, стать изгоем в семье и получить клеймо позора нации", - говорится в тексте. Все герои материала анонимны, авторы проекта объяснили это опасениями за их безопасность.

Первый герой материала, рэпер, рассказал, что вынужден тайно заниматься музыкой. По его словам, ему грозит не только избиение на улице, но и тюремное заключение. Герой материала рассказал, что был похищен, а затем избит силовиками три года назад. "Кто-то назвал мое имя ментам, ну, выбили из него. Они делают обычно так – ловят кого-то и требуют рандомное имя назвать. Меня взяли и два дня избивали – током били, ногами, палкой. Шел по улице после работы, меня засунули в машину, кинули в какой-то подвал. Ты точно не знаешь, куда тебя везут. Пытались заставить меня признаться, что я кому-то наркотики продавал. Ничего не выбили, отпустили через пару дней и даже извинились. Год назад снова забирали. Пришел после этого на работу, а меня там уже уволили – сказали, мол, прости братишка, но если ты у нас останешься, это испортит нам репутацию", - рассказал грозненец.

Он добавил, что удалил профили в соцсетях, чтобы не подвергнуться преследованию за переписку и публикации, а также старается общаться только с надежными людьми. "У нас увозят даже из-за банальной переписки, где ты, например, усомнишься в Боге. Как-то в одной компании, где были мои знакомые, обсуждали религию, говорили, что думают об исламе. Одна девочка оттуда потом рассказала ментам, что кто-то из ее друзей атеист. Его увезли и избили, и всех его знакомых увезли и тоже избивали", - утверждает житель Грозного.

Длинные волосы, отсутствие у мужчины бороды, такая одежда, как широкие штаны или бандана, осуждаются в Чечне, рассказал грозненец. "Надо носить мокасины, узкие джинсы прямые, футболку, бороду, волосы короткие. Тогда ты чистый чеченец, нормальный нохчи (чеченец. - Прим. "Кавказского узла"). Но я не могу так", - говорит он. По словам грозненца, его неоднократно критиковали за внешний вид незнакомые люди на улице, попытки ответить приводили к дракам.

Даже цветные носки, белые кроссовки вызывают порицание окружающих, рассказал второй герой материала. "Еще у наших не принято жестикулировать особо, а я вот руками много двигаю, и это всем не нравится. Если я где-то веду себя так, как мне комфортно – жестикулирую активно, много разговариваю, одеваюсь в своем стиле, то первое, что скажут: да ты гей, что ли?" - отметил он, рассказав о постоянном "страхе отчуждения" и дискомфорте, который испытывает.

По его словам, неформалам в Чечне не грозит убийство, как геям. "Тут могут опозорить. Даже если родственники тебя примут таким, какой ты есть, и не будут против твоего вида, то другие могут к ним приходить и говорить – ты видел своего сына, как он одевается, видел свою дочь? А для наших родителей мнение общества – это самое главное", - пояснил он.

Этот грозненец также рассказал, что неформалов могут не только избить на улице, но и задержать силовики. "Будут проверять телефон, требовать выдать список нефоров, которых знаешь. Их тоже находят. Подставных подростков могут в компанию засунуть, чтобы те им сливали инфу. Друга моего забирали – подставная девочка была с ними в компании. Их сдали ментам. Решили, что они плохие мусульмане, отвезли в резиденцию, избивали там три дня, унижали. Заставили читать суры Корана наизусть, когда они их выучили – их отпустили домой", - сообщил местный житель.

В 2016-2017 годах в Чечне проходили облавы на геев, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет". В 2017 году "Новая газета" сообщила, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. Следствие отказалось возбудить уголовное дело по факту массового убийства жителей Чечни, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" уехали воевать в Сирию.

Третья героиня рассказала, что "стала фриком" за свободную одежду и кроссовки, а также за атеизм и феминистические взгляды.

Четвертая героиня отметила, что девушек-неформалов силовики обычно не задерживают. "Забирают по многим причинам. Если попался выпившим – заберут в РОВД, если попался с девушкой чеченской – тоже заберут. Бывает, забирали, если стоял в подъезде с девчонкой, разговаривал", - сообщила она.

Герои материала сообщили, что часто "прикидывались русскими", чтобы избежать осуждения. Однако у одного из них в такой ситуации проверили документы. "Как-то полицейский остановил меня у национальной библиотеки, хотел посмотреть мой паспорт. Ему не понравилась моя прическа и он хотел убедиться, что я чеченец. Посмотрел, убедился и говорит – тебе нравится твоя прическа? Она тебе не идет, если что, некрасиво чеченцу быть с такой прической", - рассказал пятый герой материала.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе с инакомыслием в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".