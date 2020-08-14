Участники чеченской группировки "Стражи морали" задержаны в Австрии

14 августа 2020, 18:20

Полиция Австрии задержала шесть уроженцев Чечни после жалоб их земляков на избиения за фото в купальнике или отношения с нечеченцами.

Спецоперацию по задержанию проводили бойцы антитеррористического подразделения Cobra. Среди задержанных пять мужчин и одна женщина, им от 19 до 37 лет. В ходе обысков были изъяты сотовые телефоны, газовые и сигнальные пистолеты, пять тысяч евро наличными. Задержанные заподозрены в уголовных преступлениях - причинении множественных телесных повреждений и создании преступного сообщества. Следователи предполагают, что в этой группе есть и другие участники, их розыск продолжается.

По данным полиции, группировка "Стражи морали" возникла в начале этого года, на счету ее членов не менее десяти случаев запугивания и избиения членов чеченской диаспоры в двух городах - Вене и Линце. Жертвами в основном становились женщины, иногда их партнеры и семьи. Им ставили в вину "аморальное" или "слишком западное" поведение. Члены группировки отслеживали в соцсетях публикации фотографий и видео с пляжа и вечеринок, а затем рассылали угрозы. Всего в деле фигурируют 10 пострадавших, сообщается в сегодняшней публикации на сайте управлений полиции Австрии.

Как писал "Кавказский узел", подобные группировки существуют и на Северном Кавказе. Так, на странице паблика "Карфаген" в соцсети "ВКонтакте" публиковались фотографии чеченок из их аккаунтов в "Инстаграме". Участники группы призывали родных девушек "разобраться" с ними. На фотографиях участники "Карфагена" сами закрашивали непокрытые части тела девушек, но не их имена. Это позволяло вступить в травлю жертвы всем, кто состоял в группе. В сентябре 2017 года представитель Роскомнадзора сообщил, что паблик "Карфаген" внесен в реестр запрещенных ресурсов после обнаружения в нем сотрудниками Генпрокуратуры экстремистских материалов, говорится в публикации "Кавказского узла" "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане".

В Дагестане "борцы за нравственность" проявили особую активность в 2018 году, когда они добились отмены аниме-фестиваля, ряда концертов музыкантов, проката фильмов. Подробнее об этом говорится в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

В Чечне нестандартная одежда, увлечение рэпом или атеистические взгляды вызывают осуждение общества и могут стать поводом для задержания силовиками. В Дагестане, по словам активистки Светланы Анохиной, девушек "за достаточно невинные фото в лифчиках терроризируют, грозят убить, обзывают или требуют с них денег и шантажируют", а за открытое согласие с идеями феминизма, принадлежность к "неформалам" или жалобы на насилие и шантаж местные жительницы подвергаются травле и получают угрозы.