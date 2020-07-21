Подарок мужу Мадины Умаевой подчеркнул толерантность Кадырова к насилию над женщинами

21 июля 2020, 20:22

Власти Чечни публично продемонстрировали одобрение одной из сторон конфликта в Гудермесе, подарив новый дом мужу умершей после жалоб на домашнее насилие Мадины Умаевой, считает глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Подарок мужу Умаевой продолжает идею Рамзана Кадырова о том, что женщина должна терпеть побои в браке, отметила правозащитница Светлана Ганнушкина.

Как сообщал "Кавказский узел", жительница Гудермеса Мадина Умаева, чья смерть привлекла общественное внимание в Чечне после ночных похорон и сюжета на ЧГТРК "Грозный", много раз, по словам родственниц, пыталась уйти от мужа из-за побоев и жаловалась родным на свекровь. 18 июля власти Чечни подарили мужу умершей новый дом, однако итоги экспертизы эксгумированного тела Умаевой до сих пор не оглашены.

12 июня в доме мужа и его родителей скончалась 23-летняя мать троих детей Мадина. Вопреки исламским традициям она была похоронена ночью. После сообщений в соцсетях о том, что девушка стала жертвой домашнего насилия, ее мать добилась эксгумации и заявила, что видела кровоподтеки на теле дочери. Не дожидаясь результатов экспертизы, глава Чечни встретился с родственниками умершей, и мать извинилась за слова о насильственной смерти дочери. 27 июня ЧГТРК "Грозный" обнародовала видео с ее повторными извинениями - на этот раз перед зятем. 30 июня было опубликовано новое видеообращение женщины - с просьбой не распространять версию о насильственной смерти ее дочери.

Новый дом, подаренный мужу Мадины Умаевой вскоре после подозрительной смерти молодой женщины - явный жест публичного поощрения Рамзаном Кадыровым одной из сторон конфликта, считает глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Он признался, что удивлен таким значимым поощрением мужа Умаевой на фоне подозрений в насильственной смерти его жены.

"Я, честно говоря, немного обескуражен, я не представлял, что такое возможно. Такой подарок обычно делают, когда оказана какая-то весомая услуга, - а в этой ситуации, согласно информации, которая публикуется в СМИ и соцсетях, молодая женщина могла быть убита мужем. Но не могли же ему подарить дом за то, что он убил свою жену? Я не могу понять такой подарок, он является поощрением этой стороны конфликта", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник уверен, что история гибели молодой женщины еще будет обсуждаться в обществе и в СМИ. "Теперь я точно убежден, что эта история получит продолжение - и будет похожа на лихие, детективные фильмы. Этот подарок закручивает сюжет истории. Многих настораживает тот факт, что семья мужа получает дом в условиях, когда главный подозреваемый в убийстве – это муж, и помимо этого, все еще нет результатов экспертизы тела", - отметил Кутаев.

Подарок Кадырова - попытка оправдать убийство, считает председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"Я бы не хотела говорить, что этим своим жестом Рамзан Кадырова поощряет одну из сторон конфликта, - в частности семью мужа, который, как предполагается, мог убить жену. Я думаю, этот жест означает попытку оправдать убийство женщины. Он подарил дом семье человека, который, предположительно, совершил убийство. Совсем другой была бы ситуация, если бы он подарил дом семье умершей девушки, а тут комментировать очень сложно", - сказала она "Кавказскому узлу".

По словам правозащитницы, таким жестом Кадыров показывает свою позицию по отношению к насилию мужчин в отношении женщин.

На встрече с родными умершей жительницы Гудермеса Рамзан Кадыров призвал женщин терпеть побои от мужей. По словам главы Чечни, женщина должна цепляться за брак и с пониманием относиться к тому, что муж ее бьет. Столь толерантное отношение к домашнему насилию неприемлемо и противоречит общественной морали Северного Кавказа, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

"Он показывает, что поддерживает мужское насилие над женщинами, право мужчин распоряжаться женщинами, относиться к ним, как к собственности. Это подарок является продолжением его высказываний о том, что женщина должна цепляться за мужа, даже если он ее бьет. По его мнению, женщина должна молчать и не жаловаться ни на что, даже на побои, вот это он и показывает своим подарком. Это поддержка мужской вседозволенности и безусловного мужского приоритета", - заявила она. Ганнушкина добавила, что такие поступки чеченского руководства "выходят за рамки традиций и нравственных норм".

В сюжете ЧГТРК "Грозный" со ссылкой на слова Рамзана Кадырова отмечается, что "дети скончавшейся девушки не будут ни в чем нуждаться". В Чечне принято, что после смерти матери дети обычно остаются с отцом или с родственниками отца, однако жилищный и финансовый вопрос могут быть основанием для передачи детей родственникам матери, отметил чеченский политолог Руслан Мартагов.

"Принято, что ближайшим родственником является отец и его родня, и, если с матерью что-то случается, дети остаются с отцом. Если и отец не может, тогда дети остаются с родственниками отца, в частности с бабушкой, дедушкой по отцовской линии", - сказал он "Кавказскому узлу".

По словам политолога, дети могут остаться с бабушкой по материнской линии, если жилищные и финансовые условия отцовской стороны не позволяют совместного проживания с ними.

"Если отец или его родня не могут обеспечить минимальные условия для жизни детей, если у них нет финансов или жилищных условий, тогда дети могут остаться с родственниками по материнской линии: в частности с бабушкой, дедушкой или другими близкими родственниками матери. Вот в этом случае дети могут быть у родственников со стороны матери", - пояснил он.

Вопрос проживания детей раньше разрешался в соответствии с чеченскими адатами, однако сейчас "больше смотрят по ситуации и по тому, с кем детям будет лучше", добавил он.

Адвокат: 30 дней достаточно для проведения экспертизы

Закон не регулирует определенные сроки проведения экспертизы тела после эксгумации, отмечает адвокат Александр Караваев.

"Уголовно-процессуальный закон как таковых этих сроков не определяет, то есть эксперт и экспертное учреждение исходит из своей занятости, загруженности, очередности проведения экспертизы и сложности. Согласно практике, как правило речь идет о сроках не более 30 дней. За месяц можно провести и рассказать результаты экспертизы. За исключением очень сложных случаев, которые требуют чуть больше времени, чем 30 дней", - сказал "Кавказскому узлу" Караваев.

По словам юриста, близкие родственники имеют право получать информацию о результатах экспертизы.

"В их числе отец, мать, муж, жена и так далее. Кроме них право получать информацию имеет также, лицо, которое заказало экспертизу. Родственники могут обратиться к следователю с требованием информировать о результатах экспертизы. Они могут потребовать объяснений по поводу результатов экспертизы, то есть анализ результатов экспертизы: к примеру, привела ли та или иная гематома к смерти", - подчеркнул он.

"Кавказский узел" сообщал, что правозащитники из России и других стран в начале июля обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой передать материалы дела о смерти Мадины Умаевой из Чечни в Москву и взять ход расследования под личный контроль. Маловероятно, что дело будет передано в Москву, предположили тогда правозащитник Магомед Аламов и активист Руслан Кутаев.