Юристы усомнились в возможности изменения выводов следствия по делу о смерти Умаевой

19 августа 2020, 22:15

Дело о смерти жительницы Гудермеса Мадины Умаевой получит развитие в связи с рекомендациями окружного управления Следкома, надеется правозащитница Светлана Ганнушкина. Следователи выполнят требуемые мероприятия, но гарантий начала расследования дела нет, отметили юристы Дмитрий Довгий и Марина Агальцова.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня в доме мужа и его родителей в Гудермесе скончалась 23-летняя мать троих детей Мадина Умаева. Внезапная смерть молодой женщины и ее ночные похороны вызвали в Чечне широкий общественный резонанс. В соцсетях появились версии о том, что Мадина Умаева стала жертвой домашнего насилия. Мать Умаевой добилась эксгумации тела. 21 июля чеченские следователи приняли постановление об отказе возбуждать уголовное дело в связи со смертью молодой женщины. Главное следственное управление (ГСУ) по СКФО рекомендовало пересмотреть отказ в возбуждении дела о смерти Умаевой, но не поставило под вопрос их объективность.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, не дожидаясь результатов экспертизы, встретился с родственниками умершей, и мать извинилась за слова о насильственной смерти дочери. Видео с извинениями было показано в эфире государственной телекомпании "Грозный". 27 июня ЧГТРК "Грозный" обнародовала видео с повторными извинениями матери умершей – на этот раз перед зятем. 30 июня было опубликовано новое видеообращение женщины – с просьбой не распространять версию о насильственной смерти ее дочери. Правозащитники из России и других стран в начале июля обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой передать материалы о смерти Мадины Умаевой из ведения чеченских следователей и взять дело под личный контроль, считая, что в Чечне на следствие оказывается давление со стороны исполнительной власти.

Ответ Следкома можно расценить как указание на необходимость расследования смерти Умаевой

Озвученные рекомендации главного следственного управления по СКФО чеченским следователям означают желание отменить отказ в возбуждении дела, полагает глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"Такие рекомендации почти без исключения выполняются в качестве приказов. Мне кажется, что главное управление по СКФО могло само отменить это решение, но этого не сделало. Я думаю, что Следком по СКФО желает отмены отказа, но при этом хочет, чтобы это решение было принято на месте, местными коллегами. Все-таки эта рекомендация в этом случае звучит как приказ", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

Главное следственное управление (ГСУ) по Северо-Кавказскому федеральному округу рекомендовало коллегам в Чечне отменить постановление об отказе возбуждать уголовное дело в связи со смертью Мадины Умаевой. Кроме того, чеченскому управлению Следкома были даны рекомендации "о проведении конкретных проверочных мероприятий", говорится в ответе ГСУ главе комитета "Гражданское содействие" Светлане Ганнушкиной в связи с обращением правозащитников. При этом, какие именно проверочные мероприятия рекомендовано провести, в письме не указано. Окружное управление также сообщило, что решило не забирать материалы проверки. "Оснований полагать, что сотрудники аппарата и территориальных подразделений следственного управления по Чеченской Республике лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе проведения процессуальной проверки, не имеется", – говорится в ответе ГСУ, опубликованном 18 августа на сайте Правозащитного центра "Мемориал" и датированном 11 августа.

Она отметила, что многократно сталкивалась с тем, что в подобных ситуациях "дело ходит по кругу". "Сначала отказ в возбуждении дела, потом решение отправляется на пересмотр, снова отказ, потом мы приходим обжаловать это решение в суде, оказывается, что снова рассматривают решение об отказе. И так несколько раз. Получается, что рассмотрение носит формальный характер. Был случай, когда такое решение принималось шесть раз и столько же раз пересматривали дело. Речь об известном "Гольяновском" деле рабов в Москве (имеется в виду дело работников продуктового магазина, которых несколько лет держали в рабстве в столичном районе Гольяново, – прим. "Кавказского узла")", – отметила правозащитница.

При этом Ганнушкина подчеркнула, что не всегда рекомендации о пересмотре решения носят формальный характер. "Здесь трудно сказать, о чем свидетельствуют рекомендации управления Следкома по СКФО. Я все-таки допускаю, что эти рекомендации знак того, что решение об отказе в возбуждении дела будет пересмотрено, и в деле будут новые развития", – сказала Ганнушкина.

С обращением к главе СКР выступили руководители правозащитных и общественных организаций Amnesty International, Human Rights Watch, комитет "Гражданское содействие", "Зона права", "Команда 29", "Мемориал", "Правовая инициатива", центры "Анна", "Сестры", "Насилию.нет", "Общественный Вердикт", Консорциум женских неправительственных объединений, WAVE Network, центр "Китеж", "Сутяжник", Институт права и публичной политики, Women’s perspectives, Stigamot counselling and educational Center for survivors of sexual violence, Equality Now, International Federation for Human Rights, Norwegian Helsinki Committee, EU-Russia Civil Society Forum.

Рекомендации следователям в Чечне указали на неполноту проведенной проверки

Рекомендации управления Следкома по СКФО о пересмотре дела означают, что это дело было рассмотрено не полностью, считает юрист, бывший начальник главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий.

"Это означает неполноту рассмотрения дела. Возможно, что проверка была проведена не достаточным образом. Может, кого-то упустили из свидетелей, заинтересованных лиц. Возможно, не учтены данные медицинских документов. Поэтому вышестоящий орган дает такие рекомендации", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Довгий.

По словам юриста, рекомендации в этом случае означают указания. "Подобные указания обязательны к выполнению. В этом случае они, можно сказать, не просто рекомендации, а указания. Они должны быть выполнены", – отметил Дмитрий Довгий. При этом в его практике были как случаи, когда региональное отделение Следкома заново рассматривало вопрос и повторяло свой изначальный вывод, так и меняло решение и возбуждало дело.

Мадина Умаева много раз пыталась уйти от мужа из-за побоев, рассказали родственницы умершей. "Новая газета" 6 июля сообщила, что Мадина регулярно подвергалась избиениям в семье мужа. На встрече с родными умершей жительницы Гудермеса Рамзан Кадыров призвал женщин терпеть побои от мужей. По словам главы Чечни, женщина должна цепляться за брак и с пониманием относиться к тому, что муж ее бьет. Столь толерантное отношение к домашнему насилию неприемлемо и противоречит общественной морали Северного Кавказа, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. 18 июля власти Чечни подарили мужу умершей новый дом. Этот подарок подкрепляет идею Рамзана Кадырова о том, что женщина должна терпеть побои в браке, отметила правозащитница Светлана Ганнушкина.

То, что дело не забрали из Чечни и особо сказали, что нет сомнений в добросовестности чеченских следователей – это не способ избежать любых указаний на то, что дело закрыто неправомерно и не указание на то, что пересмотр будет носить формальный характер, уверен Довгий.

"Ни тот, ни другой случай. Дело в том, что в главных следственных управлениях по округам должны расследоваться дела, которые имеют отношение к данному региону. То есть если преступление совершено на территории Чечни, то там оно и расследуется. Дело могут забрать из Чечни, если резонанс не только местный, но и всероссийский, например. Или когда преступление совершено с участием людей из разных регионов. Ну, и пересмотр не может носить только формальный характер, поскольку следователи элементарно могли что-то упустить и исправить ситуацию как раз во время пересмотра дела", – подчеркнул Довгий.

На объективность экспертизы по делу о смерти Мадины Умаевой могут повлиять представители власти в Чечне, предположила ранее адвокат Татьяна Окушко. Ее коллега Максим Пашков счел логичной просьбу правозащитников передать дело из Чечни в центральный аппарат СКР. Правозащитник Магомед Аламов и активист Руслан Кутаев назвали маловероятным то, что дело будет передано в Москву. В частности, Аламов отметил, что случаев применения подследственности в Чечне очень мало. "Было всего два уголовных дела, которые были переданы для предварительного расследования в Главное следственное управление СКР. Одно – дело Ислама Умарпашаева – было передано по личной просьбе комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммарберга. Другое уголовное дело по факту поджога офиса Комитета против пыток в Грозном также рассматривалось в ГСУ СК РФ, но потом на заключительной стадии расследования его вернули в СО СК РФ Чеченской Республики", – сказал правозащитник.

Рекомендации управления по СКФО о пересмотре дела означают необходимость исполнения конкретных действий местными следственными органами, пояснила юрист Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова.

"В рекомендации Следкома по СКФО должны быть указаны конкретные шаги, которые нижестоящий орган обязан выполнить. То есть это уже указания на конкретные шаги для следственных органов Чечни. Но рекомендации вышестоящего органа, как правило, не выполняются", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Марина Агальцова.

По ее словам, довольно часто региональное отделение Следкома формально пересматривает дело и повторяет изначальный вывод – что оснований для возбуждения дела нет. "У нас есть дела по насильственным исчезновениям в Дагестане, когда вышестоящие органы говорили, что следственный орган должен предпринять вот такие-то шаги, но Следком ничего такого не делал. Потом мы обжаловали бездействие, в итоге решение об отказе в возбуждении дела отменялось. Но далее снова не принималось решение о возбуждении дела, повторялся изначальный вывод. Такая практика довольно часто встречается, особенно по сложным делам на Кавказе. Вышестоящий орган дает рекомендации о том, как он хочет, чтобы проводилось расследование, но нижестоящий орган их абсолютно не выполняет. Это системная проблема. У нас много таких дел было", – отметила юрист.

Она также добавила, что, скорее всего, рекомендации управления Следкома по СКФО – это способ избежать любых указаний на то, что дело закрыто неправомерно.