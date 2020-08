Юристы усомнились в возможности изменения выводов следствия по делу о смерти Умаевой

Дело о смерти жительницы Гудермеса Мадины Умаевой получит развитие в связи с рекомендациями окружного управления Следкома, надеется правозащитница Светлана Ганнушкина. Следователи выполнят требуемые мероприятия, но гарантий начала расследования дела нет, отметили юристы Дмитрий Довгий и Марина Агальцова.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня в доме мужа и его родителей в Гудермесе скончалась 23-летняя мать троих детей Мадина Умаева. Внезапная смерть молодой женщины и ее ночные похороны вызвали в Чечне широкий общественный резонанс. В соцсетях появились версии о том, что Мадина Умаева стала жертвой домашнего насилия. Мать Умаевой добилась эксгумации тела. 21 июля чеченские следователи приняли постановление об отказе возбуждать уголовное дело в связи со смертью молодой женщины. Главное следственное управление (ГСУ) по СКФО рекомендовало пересмотреть отказ в возбуждении дела о смерти Умаевой, но не поставило под вопрос их объективность.

Ответ Следкома можно расценить как указание на необходимость расследования смерти Умаевой

Озвученные рекомендации главного следственного управления по СКФО чеченским следователям означают желание отменить отказ в возбуждении дела, полагает глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"Такие рекомендации почти без исключения выполняются в качестве приказов. Мне кажется, что главное управление по СКФО могло само отменить это решение, но этого не сделало. Я думаю, что Следком по СКФО желает отмены отказа, но при этом хочет, чтобы это решение было принято на месте, местными коллегами. Все-таки эта рекомендация в этом случае звучит как приказ", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

Она отметила, что многократно сталкивалась с тем, что в подобных ситуациях "дело ходит по кругу". "Сначала отказ в возбуждении дела, потом решение отправляется на пересмотр, снова отказ, потом мы приходим обжаловать это решение в суде, оказывается, что снова рассматривают решение об отказе. И так несколько раз. Получается, что рассмотрение носит формальный характер. Был случай, когда такое решение принималось шесть раз и столько же раз пересматривали дело. Речь об известном "Гольяновском" деле рабов в Москве (имеется в виду дело работников продуктового магазина, которых несколько лет держали в рабстве в столичном районе Гольяново, – прим. "Кавказского узла")", – отметила правозащитница.

При этом Ганнушкина подчеркнула, что не всегда рекомендации о пересмотре решения носят формальный характер. "Здесь трудно сказать, о чем свидетельствуют рекомендации управления Следкома по СКФО. Я все-таки допускаю, что эти рекомендации знак того, что решение об отказе в возбуждении дела будет пересмотрено, и в деле будут новые развития", – сказала Ганнушкина.

С обращением к главе СКР выступили руководители правозащитных и общественных организаций Amnesty International, Human Rights Watch, комитет "Гражданское содействие", "Зона права", "Команда 29", "Мемориал", "Правовая инициатива", центры "Анна", "Сестры", "Насилию.нет", "Общественный Вердикт", Консорциум женских неправительственных объединений, WAVE Network, центр "Китеж", "Сутяжник", Институт права и публичной политики, Women’s perspectives, Stigamot counselling and educational Center for survivors of sexual violence, Equality Now, International Federation for Human Rights, Norwegian Helsinki Committee, EU-Russia Civil Society Forum.