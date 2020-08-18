Чеченским следователям рекомендовано разобраться в причинах смерти Умаевой

18 августа 2020, 17:34

Главное следственное управление по СКФО рекомендовало пересмотреть отказ в возбуждении дела о смерти жительницы Гудермеса Мадины Умаевой, но не поставило под вопрос объективность чеченских следователей.

Как писал "Кавказский узел", внезапная смерть в Гудермесе молодой женщины и ее ночные похороны вызвали в Чечне широкий общественный резонанс. В соцсетях появились версии о том, что Мадина Умаева стал жертвой домашнего насилия. Мать Умаевой добилась эксгумации тела. Однако глава Чечни, не дожидаясь результатов экспертизы, встретился с родственниками умершей, и мать извинилась за слова о насильственной смерти дочери. Видео с извинениями было показано в эфире государственной телекомпании "Грозный". Правозащитники из России и других стран в начале июля обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой передать материалы о смерти Мадины Умаевой из ведения чеченских следователей и взять дело под личный контроль.

Главное следственное управление (ГСУ) по Северо-Кавказскому федеральному округу рекомендовало коллегам в Чечне отменить принятое 21 июля постановление об отказе возбуждать уголовное дело. Кроме того, чеченскому управлению Следкома были даны рекомендации о том, какие еще проверочные мероприятия нужно провести в связи с запросом правозащитников.

При этом окружное управление решило не забирать материалы о смерти Мадины Умаевой из Чечни. "Оснований полагать, что сотрудники аппарата и территориальных подразделений следственного управления по Чеченской Республике лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе и проведения процессуальной проверки, не имеется", - говорится в ответе ГСУ на запрос Светланы Ганнушкиной. Письмо, опубликованное сегодня на сайте Правозащитного центра "Мемориал", датировано 11 августа.

Ранее, на встрече с родными умершей жительницы Гудермеса, Рамзан Кадыров призвал женщин терпеть побои от мужей. По словам главы Чечни, женщина должна цепляться за брак и с пониманием относиться к тому, что муж ее бьет. Столь толерантное отношение к домашнему насилию неприемлемо и противоречит общественной морали Северного Кавказа, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. 18 июля власти Чечни подарили мужу умершей новый дом. Этот подарок подкрепляет идею Рамзана Кадырова о том, что женщина должна терпеть побои в браке, отметила правозащитница Светлана Ганнушкина.