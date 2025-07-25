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19:52, 25 июля 2025

Правозащитники опубликовали рассказ выдворенного из Австрии чеченца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Чечни подвергся выдворению из Австрии после того, как власти страны сочли его угрозой для безопасности государства. Объективных аргументов в пользу этого довода они не представили, сославшись на засекреченные “результаты полицейского расследования”. 

Уроженец Чечни, покинувший республику в 2013 году, за годы жизни в Австрии обзавелся семьей - он женился на беженке из республики, которая жила в стране с 2004 года, в 2015-2021 годах у пары родились три дочери. Тем не менее, власти страны постановили выдворить его в Россию, а его супруга получила отказ в предоставлении гражданства. 

Рассказ уроженца Чечни о процедуре и процессе выдворения из Австрии опубликовал сегодня Центр защиты прав человека “Мемориал” (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Мужчина, названный в материале Ахмедом, был выдворен из Австрии в Россию в мае 2025 года. Тогда же в РФ с аналогичной мотивировкой о предполагаемой “угрозе государственной безопасности” был депортирован еще один уроженец Чечни, находившийся в Австрии, но с ним правозащитникам пока не удалось связаться.

Ахмед женился на чеченке, легально живущей в Австрии, в 2014 году, однако ему самому в течение нескольких лет отказывали в выдаче вида на жительство. По словам мужчины, за все эти годы он не совершил ни одного правонарушения. В 2018 году он попытался легализоваться в Германии с тем же самым набором документов, которые подавал австрийским чиновникам. “Сотрудники немецкой миграционной службы, ознакомившись с этими материалами, заявили, что отказ в Австрии был необоснован. Они напомнили, что законодательство не допускает разлучения семьи, если иное не предусмотрено законом. Германия сообщила австрийским властям, что мужчина находится в Германии, и те запросили его выдачу для депортации в Россию”, - говорится в материале на сайте организации. 

По совету адвоката Ахмед тогда вернулся в Россию сам, не дожидаясь депортации, и в июне 2018 года подал ходатайство о воссоединении с семьей в посольство Австрии в Москве, однако ответа так и не получил. Вновь приехав в Австрию в 2019 году, он смог получить временное разрешение на пребывание и разрешение на работу, после чего зарегистрировал бизнес и официально работал, а также выучил немецкий язык. Несмотря на это, в разрешении на долгосрочное пребывание австрийские чиновники ему отказали, заявив, что он представляет опасность для страны. 

По словам Ахмеда, представители миграционной службы ссылались на то, что он посещает официально действующую в стране мечеть. Также ему предъявили некую фотографию молящихся в мечети мужчин, сделанную в Турции в 2011-2012 годах, заявив, что он является одним из изображенных на снимке людей. Ахмед утверждает, что никогда не бывал в Турции и впервые покинул Чечню только в 2013 году, эксперты же заявили, что изображение не поддается идентификации. В результате миграционные органы сослались на некие засекреченные доказательства причастности Ахмеда к террористам, отказавшись предоставлять их как самому уроженцу Чечни, так и суду. Осенью 2024 года он пытался выяснить в криминальной полиции, какие претензии к нему есть у правоохранителей, однако полицейский сам отменил запланированную беседу со ссылкой на запрет начальства, пожелав при этом Ахмеду “добиться справедливости”. 

В январе 2025 года вооруженные силовики провели обыск в доме Ахмеда, его самого в наручниках доставили сначала в полицейский участок, затем в изолятор в соседнем городе, а позже - в депортационную тюрьму в Вене. Сотрудники этого учреждения оставили ему в пользование только матрас, изъяв другие положенные заключенным вещи - посуду, подушку и одеяло. Несмотря на холод в камере, ему так и не выдали одеяло, не дали возможности позвонить родным и связаться с адвокатом. Один из сотрудников тюрьмы заявил Ахмеду: “Поздно, вам уже никто не поможет”. 

Уроженцу Чечни также было отказано в прогулках. Из еды ему выдавали суп в пластиковой посуде и хлеб, но ложку выдать отказались; Ахмед не хотел “есть как животное” и оставался голодным. Во время кратковременного вывода в коридор он заметил на двери своей камеры лист бумаги с надписью “Террорист”: по словам Ахмеда, так его статус обозначили для сотрудников тюрьмы. 

Спустя трое суток Ахмеда в наручниках привезли в аэропорт и передали сотрудникам грузинских спецслужб - из-за отсутствия прямых рейсов в Россию высылки осуществляются через третьи страны, в том числе Грузию и Азербайджан. В Тбилиси его пересадили на рейс до Москвы, в аэропорту Шереметьево российские силовики допрашивали его до утра, расспрашивая о других живущих в Европе чеченцах, а также об украинцах. Спустя месяц Ахмед вновь покинул Россию, вместе с адвокатом он готовит жалобу в Европейский суд по правам человека. Отказ супруге Ахмеда в гражданстве Австрии был мотивирован тем, что она “проживает с лицом, обвиняемым в связях с терроризмом”.

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Автор: "Кавказский узел"

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