Правозащитники опубликовали рассказ выдворенного из Австрии чеченца

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Уроженец Чечни подвергся выдворению из Австрии после того, как власти страны сочли его угрозой для безопасности государства. Объективных аргументов в пользу этого довода они не представили, сославшись на засекреченные “результаты полицейского расследования”.

Уроженец Чечни, покинувший республику в 2013 году, за годы жизни в Австрии обзавелся семьей - он женился на беженке из республики, которая жила в стране с 2004 года, в 2015-2021 годах у пары родились три дочери. Тем не менее, власти страны постановили выдворить его в Россию, а его супруга получила отказ в предоставлении гражданства.

Рассказ уроженца Чечни о процедуре и процессе выдворения из Австрии опубликовал сегодня Центр защиты прав человека “Мемориал” (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Мужчина, названный в материале Ахмедом, был выдворен из Австрии в Россию в мае 2025 года. Тогда же в РФ с аналогичной мотивировкой о предполагаемой “угрозе государственной безопасности” был депортирован еще один уроженец Чечни, находившийся в Австрии, но с ним правозащитникам пока не удалось связаться.

Ахмед женился на чеченке, легально живущей в Австрии, в 2014 году, однако ему самому в течение нескольких лет отказывали в выдаче вида на жительство. По словам мужчины, за все эти годы он не совершил ни одного правонарушения. В 2018 году он попытался легализоваться в Германии с тем же самым набором документов, которые подавал австрийским чиновникам. “Сотрудники немецкой миграционной службы, ознакомившись с этими материалами, заявили, что отказ в Австрии был необоснован. Они напомнили, что законодательство не допускает разлучения семьи, если иное не предусмотрено законом. Германия сообщила австрийским властям, что мужчина находится в Германии, и те запросили его выдачу для депортации в Россию”, - говорится в материале на сайте организации.

По совету адвоката Ахмед тогда вернулся в Россию сам, не дожидаясь депортации, и в июне 2018 года подал ходатайство о воссоединении с семьей в посольство Австрии в Москве, однако ответа так и не получил. Вновь приехав в Австрию в 2019 году, он смог получить временное разрешение на пребывание и разрешение на работу, после чего зарегистрировал бизнес и официально работал, а также выучил немецкий язык. Несмотря на это, в разрешении на долгосрочное пребывание австрийские чиновники ему отказали, заявив, что он представляет опасность для страны.

По словам Ахмеда, представители миграционной службы ссылались на то, что он посещает официально действующую в стране мечеть. Также ему предъявили некую фотографию молящихся в мечети мужчин, сделанную в Турции в 2011-2012 годах, заявив, что он является одним из изображенных на снимке людей. Ахмед утверждает, что никогда не бывал в Турции и впервые покинул Чечню только в 2013 году, эксперты же заявили, что изображение не поддается идентификации. В результате миграционные органы сослались на некие засекреченные доказательства причастности Ахмеда к террористам, отказавшись предоставлять их как самому уроженцу Чечни, так и суду. Осенью 2024 года он пытался выяснить в криминальной полиции, какие претензии к нему есть у правоохранителей, однако полицейский сам отменил запланированную беседу со ссылкой на запрет начальства, пожелав при этом Ахмеду “добиться справедливости”.

В январе 2025 года вооруженные силовики провели обыск в доме Ахмеда, его самого в наручниках доставили сначала в полицейский участок, затем в изолятор в соседнем городе, а позже - в депортационную тюрьму в Вене. Сотрудники этого учреждения оставили ему в пользование только матрас, изъяв другие положенные заключенным вещи - посуду, подушку и одеяло. Несмотря на холод в камере, ему так и не выдали одеяло, не дали возможности позвонить родным и связаться с адвокатом. Один из сотрудников тюрьмы заявил Ахмеду: “Поздно, вам уже никто не поможет”.

Уроженцу Чечни также было отказано в прогулках. Из еды ему выдавали суп в пластиковой посуде и хлеб, но ложку выдать отказались; Ахмед не хотел “есть как животное” и оставался голодным. Во время кратковременного вывода в коридор он заметил на двери своей камеры лист бумаги с надписью “Террорист”: по словам Ахмеда, так его статус обозначили для сотрудников тюрьмы.

Спустя трое суток Ахмеда в наручниках привезли в аэропорт и передали сотрудникам грузинских спецслужб - из-за отсутствия прямых рейсов в Россию высылки осуществляются через третьи страны, в том числе Грузию и Азербайджан. В Тбилиси его пересадили на рейс до Москвы, в аэропорту Шереметьево российские силовики допрашивали его до утра, расспрашивая о других живущих в Европе чеченцах, а также об украинцах. Спустя месяц Ахмед вновь покинул Россию, вместе с адвокатом он готовит жалобу в Европейский суд по правам человека. Отказ супруге Ахмеда в гражданстве Австрии был мотивирован тем, что она “проживает с лицом, обвиняемым в связях с терроризмом”.

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