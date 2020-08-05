Житель Тбилиси задержан за нападение на трансгендеров

05 августа 2020, 13:56

Четыре женщины-трансгендера подверглись в Тбилиси нападению пьяной компании, полиция сообщила сегодня об аресте одного подозреваемого.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая в Тбилиси женщина-трансгендер попыталась совершить самоподжог после того, как осталась без средств к существованию из-за эпидемии коронавируса. Из-за ограничений, многие представители ЛГБТ-сообщества в Грузии остались без жилья, а работодатели отказывают им в трудоустройстве. В стране проживают 50 женщин-трансгендеров, все они оказались в затруднительном положении в период эпидемии, заявили активисты.

17 мая 2013 года в Тбилиси у бывшего здания парламента проходил митинг в честь Международного дня борьбы с гомофобией. Противники митинга прорвали кордон полиции, в ходе столкновений пострадали не менее 17 человек. В 2014 году патриархией Грузии 17 мая было объявлено Днем святости семьи.

Поздно вечером 4 августа четыре женщины-трансгендера подверглись нападению пьяной компании в Тбилиси, нападавшим удалось скрыться до приезда полиции. Пострадавшим была оказана скорая медицинская помощь. Они пожаловались, что не чувствуют себя в безопасности, поскольку в Грузии часто происходят нападения на представителей ЛГБТ-сообщества, сообщило сегодня издание JAMnews.

Полиция задержала жителя 1992 года рождения, который, по версии следствия, причастен к нападению на трансгендеров в Тбилиси. "Следствием установлено, что задержанный на территории, прилегающей к цирку, устно и физически нанес оскорбления двум женщинам-трансгендерам на почве нетерпимости, после чего скрылся с места происшествия", – пишет сегодня на своем сайте МВД Грузии.

Подозреваемому вменяется насилие над двумя или более лицами, дело расследуется по части 1 статьи 126 УК Грузии, наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы. Задержанный дал признательные показания, отметило ведомство.

МВД Грузии опубликовало на своем сайте ролик, кадры которого демонстрируют, как двое полицейских заводят задержанного в отдел полиции. Руки молодого человека закованы спереди в наручники, тем не менее он не выглядит подавленным, а ведет себя бодро и активно.

Напомним, 8 ноября 2019 года в Тбилиси и Батуми прошла премьера фильма "А потом мы танцевали", который повествует об однополой любви. В обоих городах прошла серия столкновений между ЛГБТ-активистами и их противниками. Патриархия и националисты выступили против показа в грузинских кинотеатрах фильма. В день премьеры ленты, протестующие вступили в противостояние с силовиками у тбилисского кинотеатра "Амирани", протестные акции проходили и в четырех других кинотеатрах столицы, а также у кинотеатра "Аполло" в Батуми. После беспорядков правоохранители отчитались о возбуждении трех уголовных дел и задержании 28 человек.

Фильм "А потом мы танцевали" шведского режиссёра грузинского происхождения Левана Акина рассказывает о любви двух артистов ансамбля народного танца Грузии. Впервые кинокартину увидели в мае в рамках неофициальной программы Каннского кинофестиваля. Она вызвала интерес аудитории и положительные отклики критиков. После премьеры более 20 стран купили право на показ фильма.

"Кавказским узлом" подготовлен фоторепортаж о столкновениях в Тбилиси 8 ноября.