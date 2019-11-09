Участники митинга против показа в кинотеатрах фильма "А потом мы танцевали". Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского Узла"

09 ноября 2019, 10:56

Полиция отчиталась о 28 задержанных в Тбилиси и Батуми

Административные протоколы составлены на 27 участников акций против показа в Грузии фильма "А потом мы танцевали". Еще один противник ЛГБТ заподозрен в нападении на девушку, которая хотела попасть в кинотеатр.

Как сообщал "Кавказский узел", патриархия и националисты выступили против показа в грузинских кинотеатрах фильма о любви двух исполнителей грузинских народных танцев, который они считают пропагандой гомосексуализма. 8 ноября, в день премьеры фильма, протестующие вступили в противостояние с силовиками у тбилисского кинотеатра "Амирани" и попытались прорвать полицейский кордон. К 20.00 мск возле кинотеатра были задержаны не менее 11 человек. В Батуми недовольные показом фильма "А потом мы танцевали" устроили у кинотеатра беспорядки.

Фильм "А потом мы танцевали" шведского режиссера грузинского происхождения Левана Акина рассказывает о любви двух артистов ансамбля народного танца Грузии. Впервые кинокартину увидели в мае в рамках неофициальной программы Каннского кинофестиваля. Она вызвала интерес аудитории и положительные отклики критиков. После премьеры более 20 стран купили право на показ фильма.

Протестные акции проходили и в четырех других кинотеатрах Тбилиси, а также у кинотеатра "Аполло" в Батуми, все акции завершились после полуночи. Административные протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении полицейским составили на 24 человек, задержанных в Тбилиси, и трех, задержанных в Батуми, со ссылкой на МВД Грузии сообщил сегодня Первый канал грузинского телевидения.

Один человек задержан по подозрению в нападении у кинотеатра "Амирани" на активистку Анну Субелиани. Девушку ударили по голове тупым предметом, когда она пыталась попасть на показ. Врачи наложили пострадавшей семь швов. Другое уголовное дело открыто в связи с нападением на лидера "Республиканской партии" Давида Бердзенишвили, который давал комментарий журналистам возле "Амирани", информировали сегодня "Новости-Грузия".

Возбуждено и уголовное дело, связанное с нападением на двух полицейских, которые получили травмы и были госпитализированы. Еще одно уголовное дело возбуждено в связи с повреждением полицейской машины. В МВД Грузии заверили, что будут поддерживать правопорядок на последующих показах фильма, которые продлятся до 10 ноября, сообщило издание.

Общее число задержанных составляет 28 человек, передал сегодня информацию МВД "Sputnik Грузия".

Примечание:

"МВД Грузии заинтересовали угрозы поддержавшей акцию ЛГБТ чиновнице", "Освобождены все задержанные на акции против гей-парада в Тбилиси", "Патриархия и "Грузинский марш" выступили против проведения ЛГБТ-акции в Тбилиси".

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