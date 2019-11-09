Полиция отчиталась о 28 задержанных в Тбилиси и Батуми

09 ноября 2019, 10:56

Административные протоколы составлены на 27 участников акций против показа в Грузии фильма "А потом мы танцевали". Еще один противник ЛГБТ заподозрен в нападении на девушку, которая хотела попасть в кинотеатр.

Как сообщал "Кавказский узел", патриархия и националисты выступили против показа в грузинских кинотеатрах фильма о любви двух исполнителей грузинских народных танцев, который они считают пропагандой гомосексуализма. 8 ноября, в день премьеры фильма, протестующие вступили в противостояние с силовиками у тбилисского кинотеатра "Амирани" и попытались прорвать полицейский кордон. К 20.00 мск возле кинотеатра были задержаны не менее 11 человек. В Батуми недовольные показом фильма "А потом мы танцевали" устроили у кинотеатра беспорядки.

Фильм "А потом мы танцевали" шведского режиссера грузинского происхождения Левана Акина рассказывает о любви двух артистов ансамбля народного танца Грузии. Впервые кинокартину увидели в мае в рамках неофициальной программы Каннского кинофестиваля. Она вызвала интерес аудитории и положительные отклики критиков. После премьеры более 20 стран купили право на показ фильма.

Протестные акции проходили и в четырех других кинотеатрах Тбилиси, а также у кинотеатра "Аполло" в Батуми, все акции завершились после полуночи. Административные протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении полицейским составили на 24 человек, задержанных в Тбилиси, и трех, задержанных в Батуми, со ссылкой на МВД Грузии сообщил сегодня Первый канал грузинского телевидения.

Один человек задержан по подозрению в нападении у кинотеатра "Амирани" на активистку Анну Субелиани. Девушку ударили по голове тупым предметом, когда она пыталась попасть на показ. Врачи наложили пострадавшей семь швов. Другое уголовное дело открыто в связи с нападением на лидера "Республиканской партии" Давида Бердзенишвили, который давал комментарий журналистам возле "Амирани", информировали сегодня "Новости-Грузия".

Возбуждено и уголовное дело, связанное с нападением на двух полицейских, которые получили травмы и были госпитализированы. Еще одно уголовное дело возбуждено в связи с повреждением полицейской машины. В МВД Грузии заверили, что будут поддерживать правопорядок на последующих показах фильма, которые продлятся до 10 ноября, сообщило издание.

Общее число задержанных составляет 28 человек, передал сегодня информацию МВД "Sputnik Грузия".