Лидеры "Грузинского марша" потребовали освободить задержанных в Тбилиси

09 ноября 2019, 00:03

Организаторы акции протеста у тбилисского кинотеатра "Амирани" потребовали отпустить всех противников ЛГБТ, задержанных во время стычек с полицией 8 ноября. В Батуми недовольные показом фильма "А потом мы танцевали" устроили беспорядки у кинотеатра.

Как писал "Кавказский узел", патриархия и противники ЛГБТ выступили против показа в грузинских кинотеатрах фильма "А потом мы танцевали", рассказывающего о любви двух исполнителей грузинских народных танцев. Активисты анонсировали акции протеста. 8 ноября, в день премьеры фильма, у кинотеатра "Амирани" мобилизовали полицейских и отряды спецназа. Протестующие вступили в противостояние с силовиками и попытались прорвать полицейский кордон. К 20.00 мск возле кинотеатра были задержаны не менее 11 человек.

Лидеры движения "Грузинский марш" потребовали от правительства Грузии освободить задержанных во время протестов у кинотеатра "Амирани" активистов, в числе которых есть священник. Они пригрозили предпринять действия в ответ на задержания, если задержанных не освободят, однако не уточнили своих планов, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".

По данным движения, практически все задержанные являются представителями "Грузинского марша". Точное число задержанных пока неизвестно, но оно превысило 11 человек: задержания продолжились и после окончания первого сеанса фильма, передает корреспондент "Кавказского узла".

Когда в кинотеатре закончился первый сеанс, группа противников ЛГБТ отправилась к запасному входу в кинотеатр и начала закидывать пустыми бутылками зрителей. Инцидент перерос в новые стычки с полицейскими. Один человек получил травмы, его отправили в больницу на автомобиле скорой помощи.

Во время одной из стычек у кинотеатра "Амирани" пострадала активистка Анна Субелиани, ее госпитализировали. Субелиани пришла посмотреть фильм, участники акции узнали ее и начали выкрикивать оскорбления, а затем ударили камнем по лицу. Лидер оппозиционной Республиканской партии Давид Бердзенишвили также подвергся нападению и не смог пройти в кинотеатр - полицейским пришлось увести его, сообщает JAM-news.

После окончания первого сеанса участники акции остались у кинотеатра с целью помешать войти зрителям на следующий сеанс. Всего в день демонстрируются три сеанса фильма.

Противники ЛГБТ пришли на акцию с хлопушками и пиротехникой. Несколько активистов закидали петардами выходивших из кинотеатра зрителей, сообщает "Интерпрессньюс".

Из-за стычек протестующих с полицией многие зрители с билетами, пришедшие на первый сеанс, в кинотеатр не попали. Среди участников акции есть священники: некоторые из них громко молились, "чтобы бог сохранил Грузию от содомского греха", а другие проявляли агрессию к зрителям и нецензурно оскорбляли их. Одному священнику удалось проскользнуть через кордон полиции и зайти в кинотеатр, но полицейские силой вывели его из здания, пишет JAM-news.

Беспорядки из-за премьеры фильма "А потом мы танцевали" произошли и в Батуми, где противники ЛГБТ тоже вышли на акцию протеста к кинотеатру. Беспорядки произошли возле батумского кинотеатра "Аполо": внутрь здания протестующие забросили петарду, а двери кинотеатра забросали яйцами. Радикально настроенные активисты оскорбляли зрителей, которые шли в кинотеатр смотреть фильм, пишет "Sputnik Грузия".

Фильм "А потом мы танцевали" шведского режиссера грузинского происхождения Левана Акина рассказывает о любви двух артистов ансамбля народного танца Грузии. Впервые кинокартину увидели в мае в рамках неофициальной программы Каннского кинофестиваля. Она вызвала интерес аудитории и положительные отклики критиков. После премьеры более 20 стран купили право на показ фильма.