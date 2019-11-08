Протестующие у кинотеатра "Амирани". Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".

08 ноября 2019, 20:20

11 человек задержаны на акции протеста в Тбилиси

Активистка Анна Субелиани госпитализирована с ранением с места акции противников ЛГБТ у тбилисского кинотеатра "Амирани". Полицейские задерживают протестующих за попытки прорваться в здание.

Как писал "Кавказский узел", патриархия и противники ЛГБТ выступили против показа в грузинских кинотеатрах фильма "А потом мы танцевали", рассказывающего о любви двух исполнителей грузинских народных танцев. Активисты анонсировали акции протеста. Сегодня, в день премьеры фильма, у кинотеатра "Амирани", где запланирован показ, мобилизовали полицейских и отряды спецназа. Протестующие вступили в противостояние с силовиками и попытались прорвать полицейский кордон.

Двух участников акции протеста задержали перед кинотеатром "Амирани" еще около 19.00 мск за неподчинение требованиям полиции и хулиганство. МВД Грузии сообщило, что одному из задержанных 30 лет, другому 32 года. Полицейские призвали участников акции соблюдать порядок, напомнив, что любые правонарушения будут пресекаться, но противостояние продолжилось. По состоянию на 19.59 мск число задержанных достигло 11 человек, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".

После первых стычек между протестующими и силовиками к зданию кинотеатра "Амирани" были стянуты дополнительные силы полиции. Сотрудники МВД в форменных куртках департамента криминальной полиции организовали пропуск зрителей в кинотеатр: создали коридор, впуская людей в здание только при предъявлении билета. Противники ЛГБТ встали с транспарантами перед кордоном спецназа, периодически вступая в словесные перепалки с зрителями фильма. Протестующие скандируют: "Грузия!" и "Стыдно!".

Кадр видео "Рустави 2" http://www.rustavi2.ge/ka/news/146548Во время новой стычки у кинотеатра «Амирани» пострадала гражданская активистка Анна Субелиани, ее увезла машина скорой помощи. Участник акции возле кинотеатра ударил одного из лидеров Республиканской партии Давида Бердзенишвили, когда тот разговаривал с журналистами, и полицейские отвели политика на безопасное расстояние. Противники ЛГБТ пытаются прорваться внутрь кинотеатра, швыряя бутылки и другие предметы в сторону кинотеатра, сообщило в 19.41 мск "Интерпрессньюс". 

На кадрах телеканала "Рустави 2" видно, как  Анна Субелиани закрывает рукой окровавленную часть лица.

Фильм "А потом мы танцевали" шведского режиссёра грузинского происхождения Левана Акина рассказывает о любви двух артистов ансамбля народного танца Грузии. Впервые кинокартину увидели в мае в рамках неофициальной программы Каннского кинофестиваля. Она вызвала интерес аудитории и положительные отклики критиков. После премьеры более 20 стран купили право на показ фильма.

Примечание:

"Противник проведения "Марша достоинства" ЛГБТ задержан в Тбилиси", "Представитель генсека СЕ в Грузии опроверг слухи о проведении гей-парада в Тбилиси", "Грузинские "демократы" ради государственности и православия избили геев".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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