Стычка полиции и противников ЛГБТ произошла в Тбилиси

08 ноября 2019, 18:43

Участники акции протеста близ кинотеатра "Амирани" пытаются прорвать полицейский кордон. Бойцы спецназа оттесняют их от здания кинотеатра.

Как писал "Кавказский узел", патриархия и противники ЛГБТ выступили против показа в грузинских кинотеатрах фильма "А потом мы танцевали", рассказывающего о любви двух исполнителей грузинских народных танцев. Активисты анонсировали акции протеста. Сегодня, в день премьеры фильма, у кинотеатра "Амирани", где запланирован показ, мобилизовали полицейских и отряды спецназа.

На акцию протеста против премьеры фильма собрались несколько сотен человек. Полицейские перекрыли тротуар улицы, на которой расположен кинотеатр "Амирани", чтобы не подпустить к нему активистов. Руководитель националистического движения "Грузинский марш" Сандро Бригадзе потребовал, чтобы полицейские пропустили активистов. Через некоторое время полицейские позволили им подойти ближе к кинотеатру, но организовали сплошной кордон у входа в здание, чтобы противники ЛГБТ не ворвались в него, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции потребовали, чтобы МВД провело чрезвычайный брифинг и дало правовую оценку демонстрации фильма о танцорах-геях. Вопреки требованиям силовиков, которые призывали протестующих отойти на проезжую часть, активисты вступили в противостояние с полицией.

После нескольких попыток прорвать полицейский кордон начались столкновения -- спецназовцы со щитами и резиновыми дубинками вышли на проезжую часть и начали оттеснять протестующих дальше от кинотеатра. Прозвучало не менее двух громких хлопков, похожих на звук взрывов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В акции у кинотеатра "Амирани" участвуют сторонники "Грузинского марша" и священнослужители. Наряду с Сандро Брегадзе в качестве лидера акции выступает бизнесмен Леван Васадзе, взявший на себя роль блюстителя морали в стране. Ранее противники ЛГБТ обещали, что сорвут показ фильма "без применения насилия.

"Нашей целью является не допустить премьеру гей-пропагандирующего фильма. Важно, чтобы все поняли, что это протест против явления, а не против зрителей и актеров. Мы не хотим, чтобы грузинский мужчина, который является символом мужества во всем мире, был представлен в качестве гомосексуала", - цитирует слова Брегадзе Sputnik Грузия.

Из-за анонсированной акции противников ЛГБТ полиция сегодня заранее взяла под охрану все пять тбилисских кинотеатров. Больше всего силовиков было сосредоточено на улице Мераба Костава, где находится кинотеатр "Амирани", и в торговом центре Galleria Tbilisi - расположенный на последнем этаже ТЦ кинотеатр Cavea до начала показа закрыли для посетителей. Департамент по особым поручениям МВД подогнал к зданию филармонии несколько желтых автобусов - такие автобусы во время предыдущих акций националистов полиция использовала, чтобы безопасно вывезти ЛГБТ-активистов, пишет "Новости-Грузия".

Фильм "А потом мы танцевали" шведского режиссёра грузинского происхождения Левана Акина рассказывает о любви двух артистов ансамбля народного танца Грузии. Впервые кинокартину увидели в мае в рамках неофициальной программы Каннского кинофестиваля. Она вызвала интерес аудитории и положительные отклики критиков. После премьеры более 20 стран купили право на показ фильма.