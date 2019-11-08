08 ноября 2019, 16:11

В центре Тбилиси мобилизован спецназ

В центре Тбилиси на территории, прилегающей к кинотеатру "Амирани", мобилизован спецназ. Мобилизация сотрудников полиции и отрядов спецназначения вызвана намерением противников ЛГБТ сорвать премьеру фильма об однополой любви двух грузинский танцоров. 

Как писал "Кавказский узел", патриархия и противники ЛГБТ выступили против показа в грузинских кинотеатрах фильма "А потом мы танцевали", рассказывающего о любви двух исполнителей грузинских народных танцев. Активисты анонсировали акции протеста, а МВД призвало соблюдать закон.

Сегодня в Тбилиси недалеко от кинотеатра "Амирани" мобилизован спецназ со оснащением. Кроме того, у входа в кинотеатр мобилизовано несколько десятков сотрудников полиции. Количество полицейских увеличивается с приближением премьеры фильма, назначенной на 19 мск, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Противники ЛГБТ также начинают собираться в парке, расположенного в нескольких метрах от кинотеатра, на территории которого также находятся полицейские. 

Министерство внутренних дел Грузии сегодня заявило, что обеспечит правопорядок и не допустит правонарушения. Кроме того, ведомство не ограничивает свободу выражения, не выходящей за рамки закона.

Фильм "А потом мы танцевали" шведского режиссёра грузинского происхождения Левана Акина рассказывает о любви двух артистов ансамбля народного танца Грузии. Впервые кинокартину увидели в мае в рамках неофициальной программы Каннского кинофестиваля. Она вызвала интерес аудитории и положительные отклики критиков. После премьеры более 20 стран купили право на показ фильма.

Примечание:

"Число задержанных на акции против ЛГБТ в Тбилиси достигло восьми", "Представитель генсека СЕ в Грузии опроверг слухи о проведении гей-парада в Тбилиси", "Грузинские "демократы" ради государственности и православия избили геев".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 ноября 2019, 16:32

08 ноября 2019, 16:30

08 ноября 2019, 15:58

  • Противники министра образования поспорили с Николом Пашиняном

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил активистам, требующим отставки главы Минобразования Араика Арутюняна, что не согласен с ними. Между премьером и протестующими состоялась дискуссия о фильме "Мел", деньги на съемки которого выделило министерство.

08 ноября 2019, 15:25

  • Выходцы из Ингушетии раскрыли подоплеку претензий баталхаджинцев к Эльджаркиеву

    Работа Ибрагима Эльджаркиева в ингушском Центре "Э" представляла угрозу для влиятельного сообщества последователей Батал-хаджи, и в их среде звучали призывы устранить его, рассказали "Кавказскому узлу" бывшие баталхаджинцы. Возможности ингушского вирда позволяют организовать убийство силовика в Москве, подтвердил адвокат Ахмед Костоев.

08 ноября 2019, 15:17

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи