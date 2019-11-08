В центре Тбилиси мобилизован спецназ

08 ноября 2019, 16:11

В центре Тбилиси на территории, прилегающей к кинотеатру "Амирани", мобилизован спецназ. Мобилизация сотрудников полиции и отрядов спецназначения вызвана намерением противников ЛГБТ сорвать премьеру фильма об однополой любви двух грузинский танцоров.

Как писал "Кавказский узел", патриархия и противники ЛГБТ выступили против показа в грузинских кинотеатрах фильма "А потом мы танцевали", рассказывающего о любви двух исполнителей грузинских народных танцев. Активисты анонсировали акции протеста, а МВД призвало соблюдать закон.

Сегодня в Тбилиси недалеко от кинотеатра "Амирани" мобилизован спецназ со оснащением. Кроме того, у входа в кинотеатр мобилизовано несколько десятков сотрудников полиции. Количество полицейских увеличивается с приближением премьеры фильма, назначенной на 19 мск, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Противники ЛГБТ также начинают собираться в парке, расположенного в нескольких метрах от кинотеатра, на территории которого также находятся полицейские.

Министерство внутренних дел Грузии сегодня заявило, что обеспечит правопорядок и не допустит правонарушения. Кроме того, ведомство не ограничивает свободу выражения, не выходящей за рамки закона.

Фильм "А потом мы танцевали" шведского режиссёра грузинского происхождения Левана Акина рассказывает о любви двух артистов ансамбля народного танца Грузии. Впервые кинокартину увидели в мае в рамках неофициальной программы Каннского кинофестиваля. Она вызвала интерес аудитории и положительные отклики критиков. После премьеры более 20 стран купили право на показ фильма.