Противники ЛГБТ пригрозили сорвать показ фильма о геях-танцорах в Грузии

06 ноября 2019, 22:14

Патриархия и противники ЛГТБ выступили против показа в грузинских кинотеатрах фильма "А потом мы танцевали", рассказывающего о любви двух исполнителей грузинских народных танцев. Активисты анонсировали акции протеста, а МВД призвало соблюдать закон.

Фильм "А потом мы танцевали" шведского режиссёра грузинского происхождения Левана Акина рассказывает о любви двух артистов ансамбля народного танца Грузии, проинформировало 4 ноября «Радио Свобод» на своем сайте. Впервые кинокартину увидели в мае в рамках неофициальной программы Каннского кинофестиваля. Он вызвал интерес аудитории и положительные отклики критиков. После премьеры более 20 стран купили право на его показ, отметило 5 ноября издание «Это Кавказ».

Сегодня, 6 ноября, в МВД Грузии обратился руководитель грузино-российского общественного центра имени Е.Примакова Дмитрий Лорткипанидзе с требованием проверки и экспертизы фильма "А потом мы танцевали" на наличие порнографического контекста, рассказал сам Лорткипанидзе. Премьера кинокартины намечена на 8, 9 и 10 ноября в Тбилиси и Батуми, и все билеты на шесть премьерных киносеансов, по словам активиста, были проданы примерно за 10 минут.

По словам Лорткипанидзе, в 2016 году в Грузии уже был подобный прецедент, когда запретили показ фильма французского режиссера из-за порнографического содержания. "По этому прецеденту мы добиваемся того, чтобы МВД расследовало дело по новому фильму. Если в нем обнаружат порнографический контент, то его снимут с проката", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Лорткипанидзе.

Кроме того, по словам активиста, возрастной ценз фильма позволяет смотреть его несовершеннолетним в сопровождении родителей, что «рассматривается как популяризация ЛГБТ, так как сюжет фильма - гей-драма». "Если на показ придет десятилетний ребенок, то какой урон будет нанесен его психике. В этот момент он не защищен от такого воздействия, и МВД должно обратить на это внимание", - считает Лорткипанидзе.

Требование Лорткипанидзе поддержал один из лидеров движения, выступающего против ЛГБТ, Леван Васадзе, который заявил, что в дни киносеансов намечены акции протеста. "Мы войдем в кинотеатры и не дадим возможность провести сеансы", - заявил Васадзе в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook 6 ноября. Васадзе призвал сторонников соблюдать на акциях требования закона.

О законных методах протеста против показа киноленты в тбилисских кинотеатрах заявил и лидер движения «Грузинский марш» Сандро Брегадзе. В столице Грузии активисты намерены «мирным путем блокировать» кинотеатры, а в регионах пройдут акции протеста, привело слова Брегадзе издание «Это Кавказ» 5 ноября.

Против показа кинокартины выступила и грузинская Патриархия в своем сегодняшнем (6 ноября) заявлении. «Определенные силы, как видно, сильно беспокоит авторитет церкви, любовь людей к Богу и традиционные ценности, поэтому прибегают к разным методам нападения", - перевел корреспондент «Кавказского узла» заявление представителей грузинской церкви.

Патриархия связала премьеру фильма с событиями, которые начали разворачиваться после того, когда митрополит Петр Цаава публично уличил в гомосексуализме священников грузинской православной церкви. "Это сделано, чтобы изменить мнение наших людей, негативно относящихся к ЛГБТ, и в итоге легализовать ЛГБТ. Церковь, выступающая против греха в целом и содомских отношений в частности, считает неприемлемым показ этого фильма в кинотеатрах", - говорится в заявлении. Также в своем обращении церковь отмежевалась от насилия и насильственных действий.

31 октября священный синод Грузинской православной церкви постановил лишить митрополита Чкондидской епархии Петра Цааву сана, отстранил от возглавляемой им епархии и направил на покаяние в монастырь из-за его заявлений о мужеложстве среди священников. Цаава отказался ехать в монастырь. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты связали заявление Цаавы с противостоянием пророссийской и антироссийской группировок в грузинской церкви и отметили политизированность священнослужителей.

В дни киносеансов картины "А потом мы танцевали" в Тбилиси и Батуми будет обеспечена как общественная безопасность и правопорядок, так и свобода выражения каждого человека, не выходящая за рамки закона, сообщило сегодня, 6 ноября, МВД Грузии в своем обращении.

"Призываем всех к соблюдению закона. В противном случае полиция будет действовать в рамках своих полномочий, и каждый факт правонарушения будет пресечен", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление ведомства.

Позицию грузинского МВД положительно оценил юрист неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов" Геогрий Гоциридзе, который в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи" назвал необходимостью мобилизацию у кинотеатров "адекватных полицейских сил для защиты зрителей».

Напомним, что в Грузии уже проходили акции протеста сторонников и противников ЛГБТ. Так, 20 июля на акции в Зугдиди противники секс-меньшинств провели сбор подписей за принятие закона, запрещающего пропаганду ЛГБТ. А днем 8 июля противники ЛГБТ собрались в Тбилиси, чтобы помешать проведению акции "Марш достоинства", что привело к конфликту между противниками "Марша достоинства" и участниками митинга оппозиции, требующими отставки министра внутренних дел.