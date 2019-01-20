20 января 2019, 15:52

Житель Грузии задержан по делу об избиении сторонников ЛГБТ

Сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Грузии, подозреваемого в нападении на сотрудников бара Success.

По версии полиции, 19 декабря 2018 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения молодой человек "по мотиву нетерпимости к сексуальной ориентации нанес физические оскорбления" 23-летнему и 26-летнему сотрудникам бара.

Расследование ведется по статье "насилие в отношении двух или более лиц по мотиву нетерпимости к сексуальной ориентации" УК Грузии, пишет сегодня "Новости-Грузия".

Success Bar – это заведение для сексуальных и гендерных меньшинств, во многих туристических приложениях оно обозначено как гей-бар, уточняет сегодня "Эхо Кавказа".

"Кавказский узел" писал ранее о случаях нападений на представителей ЛГБТ в Грузии, а также срыве их акций протеста. Так, 28 января 2018 года в Тбилиси было совершено нападение на трансгендера, ЛГБТ-активистку Миранду Пагаву, а 6 февраля того же года она и еще два трансгендера были избиты. 17 мая 2018 года полицейские задержали молодого человека, оскорбившего и ударившего участника акции в поддержку секс-меньшинств у здания правительства Грузии.

Примечание:

"Число задержанных на акции против ЛГБТ в Тбилиси достигло восьми", "Представитель генсека СЕ в Грузии опроверг слухи о проведении гей-парада в Тбилиси", "Грузинские "демократы" ради государственности и православия избили геев".

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