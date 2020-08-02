Аналитики назвали арестованного в Дагестане чиновника ставленником Васильева

02 августа 2020, 12:27

Руководитель Дербентского района Фуад Шихиев, арестованный по делу о мошенничестве с земельными участками, дважды был назначен на эту должность при Владимире Васильеве, указали политолог Альберт Эседов и журналист Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа суд в Махачкале постановил заключить под стражу на два месяца и.о. главы Дербентского района Фуада Шихиева и еще семерых фигурантов дела о мошенничестве с земельными участками.

По версии следствия, и.о. главы района создал преступную группу, которая по поддельным документам продавала или сдавала в аренду земельные участки. Они изготавливали фиктивные выписки из похозяйственных книг и постановления от имени глав поселений на свободный земельный участок, а затем регистрировали свое право на землю и распоряжались ею, полагают следователи. По оценке следствия, за два года было похищено более 500 участков, общая кадастровая стоимость которых превысила 38 миллионов рублей, а рыночная - 200 миллионов рублей.

Фуад Шихиев дважды был назначен командой Владимира Васильева на должность главы района, напомнил политолог, руководитель реготделения партии «Яблоко» Альберт Эседов.

"Назначение Шихиева выглядело неким принципиальным делом. Он был назначен, потом вынужден был покинуть должность, стал полпредом Южного территориального округа республики, а потом, когда его предшественника все же «дожали», снова был возвращен в район. В первое время он выглядел в медийном пространстве неким руководителем нового формата, проводил даже аналог кадрового конкурса "Мой Дагестан" в районе", - рассказал Эседов корреспонденту "Кавказского узла".

Фуад Шихиев, ранее занимавший должность замглавы администрации Дербентского района, был представлен коллективу в качестве и.о. руководителя района в июне 2018 года. Его предшественник Магомед Джелилов был отстранен от должности и помещен под домашний арест по подозрению в незаконном предоставлении земельных участков на 2,2 млн рублей. В декабре того же года Джелилов вернулся к работе главы района, подозрения с него были сняты. 10 апреля 2019 года Джелилов вновь был задержан и помещен под арест. В сентябре 2019 года и.о. главы Дербентского района вновь был назначен Фуад Шихиев, до этого занимавший должность полпреда главы Дагестана в Южном территориальном округе. 27 декабря того же года стало известно, что дело Магомеда Джелилова передано в суд. Он обвинен в передаче родственникам шести земельных участков на 8,7 миллиона рублей.

Шихиев - "ставленник команды Васильева", подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов. "Изначально он продвигался на эту должность в пику бывшему главе Дербентского района Магомеду Джелилову, который пришел туда при Абдулатипове. Шихиева продвинули как «технократа», соответствующего новым требованиям власти", - сказал Магомедов.

Владимир Васильев возглавил Дагестан в октябре 2017 года после того, как Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий прежнего главы региона - Рамазана Абдулатипова.

У Шихиева вряд ли были прямые контакты с сенатором Сулейманом Керимовым, считает журналист. Даже если они были, их нельзя назвать партнерскими отношениями, добавил он. "Скорее Шихиев был бы рад видеть инвестиции Керимова в районе, нежели Керимов хотел туда вкладываться. Насчет возможных противоречий с Керимовым сомневаюсь, так как это разные величины", - рассказал Магомедов.

Напомним, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов известен в республике и особенно в Дербенте своими благотворительными проектами, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Сулеймана Керимова.

"Кавказский узел" собрал новости о задержаниях и арестах чиновников, а также кадровых чистках в республике на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".